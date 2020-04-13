اخبار السودان اليوم

تحذير من تأخر بواخر السلع الى ميناء بورتسودان

13 أبريل، 2020
0
ميناء
ميناء

السودان اليوم :

حذرت وكالة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مكتب السودان (أوتشا) من تأثر حركة الشحن الى ميناء بورتسودان بالتدابير المتخذة ضد فايروس كورونا الجديد، مؤكدا أن السفن التي تمر عبر قناة السويس إلى بورتسودان لإستيراد السلع الأساسية ستبقى في الحجر الصحي لأسبوعين.وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير إطلعت عليه (التغيير الإلكترونية) أمس أن حركة الشحن الي ميناء بورتسودان ستتأثر بالتدابير المتعلقة بالحجر الصحي وتشمل السلع الإستراتيجية.وقال التقرير ان هذه الاجراءات تنطبق على شحنات من الصين ومصر واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا .ولفت التقرير الأممي الى أن ” هذه التدابير تؤخر الشحنات لأسبوعين وتشمل شحنات حيوية مثل الأدوية واللوازم الطبية “.وذكر التقرير أن إجراءات التخليص الجمركي لهذه السلع المستوردة عادة ما تستغرق 3 إلى 4 أسابيع في حالة عدم انقطاع العمل في الجمارك محذرا من أن الوكالات الإنسانية في السودان تواجه تحديات في التخليص الجمركي للمستلزمات الطبية والأدوية .







مواضيع قد تهمك

الوسوم
السلع الى بواخر بورتسودان تأخر تحذير من ميناء

إقرا أيضا

Photo of الحضري: الزمالك استفاد مليون دولار من خلال بيعي للمريخ

الحضري: الزمالك استفاد مليون دولار من خلال بيعي للمريخ

13 أبريل، 2020
Photo of عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 13 أبريل 2020 م

عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 13 أبريل 2020 م

13 أبريل، 2020
Photo of وجدي: سيتمّ الكشف عن اراضي اخرى لكرتي ضمن حملة الـ”3″ آلاف قطعة لمنسوبي النظام السابق

وجدي: سيتمّ الكشف عن اراضي اخرى لكرتي ضمن حملة الـ”3″ آلاف قطعة لمنسوبي النظام السابق

13 أبريل، 2020
Photo of دعم من “فيفا” للاتحاد العام

دعم من “فيفا” للاتحاد العام

13 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق