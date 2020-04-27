4 مايو

تحركات الانتقالي عززت موقفه الشعبي وتؤكد قوة نهجه الدبلوماسي

27 أبريل، 2020
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اخبار وتقارير

الإثنين – 27 أبريل 2020 – الساعة 05:41 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

علق سكرتير رئيس المجلس الانتقالي الخاص عبدالعزيز الشيخ على خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي التاريخية بأعلان الادارة الذاتية للجنوب وطبيعة ردود الفعل من هذه القرارات من قبل اعداء الجنوب شرعية الاخوان.
وقال الشيخ في تغريدات على منصة تويتر :‏تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة التي عززت موقفه شعبيا وتؤكد على نهجه السياسي الصحيح وتوجهه الدبلوماسي السليم وهو ما عززه بيان التحالف العربي صباح اليوم وهذا يمثل إنتصار سياسي جديد يضاف لرصيد المجلس الانتقالي”.
واضاف “‏المجلس الانتقالي الجنوبي حرك المياة الراكدة وأفشل مخططات الاخوان ولصوص الشرعية المتنفذة في تفجير الأوضاع ونشر الفوضى في العاصمة عدن والجنوب واستطاع فضح مخططاتهم أمام التحالف العربي والإقليم والعالم “.


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