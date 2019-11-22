تحركات غريبة في صنعاء وخوف من انقلاب على الحوثي..تفاصيل





داهمت المليشيا الحوثية عددا من منازل المدنيين واختطفت عددا منهم في العاصمة صنعاء ومحافظة إب في إطار حملتها لتخويف المواطنين اليمنيين تخوفاً من أي انتفاضة شعبية قد تنطلق في أي لحظة كما حدث في العراق ولبنان وإيران.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر إعلامية في صنعاء إن مليشيا مما يسمى بالأمن الوقائي (الاستخبارات الحوثية) داهمت عددا من المنازل خلال الـ24 ساعة الماضية في أحياء متفرقة بصنعاء واختطفت عددا من المدنيين، موضحة أن المليشيا أقامت نقاط تفتيش في شوارع الأحياء المستهدفة ومنها شارع حدة ونقم قبيل تنفيذها حملات المداهمات واعتقلت عددا من الشباب.

وفي محافظة إب، اعتقلت المليشيا عددا من المدنيين في مديرية السبرة ونهبت ممتلكاتهم بعد أن اقتحمت المنازل وروعت الأطفال والنساء.