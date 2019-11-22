التغيير نت

تحركات غريبة في صنعاء وخوف من انقلاب على الحوثي..تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 7 دقائق
0 أقل من دقيقة


داهمت المليشيا الحوثية عددا من منازل المدنيين واختطفت عددا منهم في العاصمة صنعاء ومحافظة إب في إطار حملتها لتخويف المواطنين اليمنيين تخوفاً من أي انتفاضة شعبية قد تنطلق في أي لحظة كما حدث في العراق ولبنان وإيران.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر إعلامية في صنعاء إن مليشيا مما يسمى بالأمن الوقائي (الاستخبارات الحوثية) داهمت عددا من المنازل خلال الـ24 ساعة الماضية في أحياء متفرقة بصنعاء واختطفت عددا من المدنيين، موضحة أن المليشيا أقامت نقاط تفتيش في شوارع الأحياء المستهدفة ومنها شارع حدة ونقم قبيل تنفيذها حملات المداهمات واعتقلت عددا من الشباب.

 

وفي محافظة إب، اعتقلت المليشيا عددا من المدنيين في مديرية السبرة ونهبت ممتلكاتهم بعد أن اقتحمت المنازل وروعت الأطفال والنساء.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الحوثيتفاصيل انقلاب تحركات صنعاء على غريبة في من وخوف
التغيير نت

التغيير نت

مقالات ذات صلة

Photo of عناصر من حزب الله تقاتل في الحديدة مع الحوثيين..تفاصيل

عناصر من حزب الله تقاتل في الحديدة مع الحوثيين..تفاصيل

منذ 58 دقيقة
Photo of وصول جيش سعودي كبير الى هذة المحافظة..مالسبب؟؟

وصول جيش سعودي كبير الى هذة المحافظة..مالسبب؟؟

منذ ساعتين
Photo of ماهي حقيقة الهجوم على طاقم قناة العربية في عدن

ماهي حقيقة الهجوم على طاقم قناة العربية في عدن

منذ 3 ساعات
Photo of شاهد ماذا قال المخلافي في كلمة اليوم للجيش الوطني..تفاصيل +صوره

شاهد ماذا قال المخلافي في كلمة اليوم للجيش الوطني..تفاصيل +صوره

منذ 14 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق