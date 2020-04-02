تحركات لـانتقالي المهرة لتعزيز وقاية عاملي النظافة

بعثت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المهرة، اليوم الخميس، إلى عمال صندوق النظافة، بفريق توعية بسُبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودعا الفريق عاملي النظافة ومشرفيهم، إلى الاهتمام بحماية أنفسهم وأسرهم، باعتبارهم على خطوط المواجهة الأولى مع الأمراض والأوبئة.

واستعرض الفريق إرشادات توعوية تتعلق بالحفاظ على الصحة العامة والنظافة الشخصية والمنزلية لعمال النظافة، والإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، وتزويدهم بكمية من لوازم الوقاية والمعقمات.