تحسبا لرحيله.. نجم أياكس الخليفة المنتظر لشتيجن

سبورت 360 – يعيش نادي برشلونة الإسباني أزمة مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق في ظل عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده بسبب المطالب المالية المرتفعة من اللاعب.

ويحاول البرسا الحفاظ على حامي عرينه بسبب الاهتمام الكبير بخدماته من قبل بايرن ميونخ الألماني ليكون خليفة مواطنه مانويل نوير الذي يقترب من إنهاء سنواته في بافاريا.

مطالب شتيجن المرتفعة تقرب ابن لامسيا من مرمى برشلونة

وكانت صحيفة سبورت الإسبانية ذكرت أن شتيجن يطلب من برشلونة مضاعفة راتبه في العقد الجديد ليصل إلى إلى عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد في العقد الجديد حيث يتقاضى حاليا 5 مليون يورو.

ويعاني برشلونة من الأزمة الاقتصادية الحالية كحال معظم الأندية الأوروبية، جراء اجتياح فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” دول القارة العجوز في الفترة الحالية.

ويعد أندري أونانا حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي هو البديل المنتظر للحارس الألماني حيث قدم مستويات رائعة مع فريقه وأصبح أحد أفضل حراس المرمى في العالم.

بجانب القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الحارس الشاب صاحب 24 عاما فإنه أحد أبناء أكاديمية برشلون الشهيرة “لاماسيا” وتعود على طريقة لعب البرسا خلال سنواته في الفريق.

يذكر أن أونانا التحق بأكاديمية برشلونة في سن الرابعة عشر عبر مؤسسة نجم الفريق السابق صامويل إيتو وظل في الفريق حتى عام 2016 قبل رحيله لأياكس.

وتأتي المصادفة أن كلا اللاعبين ينتهي تعاقدهما في عام 2022 وبذلك يعد الحارس الكاميروني الشاب هو الخليفة المنتظر لشتيجن.

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