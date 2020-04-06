تحسبا لكورونا.. افتتاح وحدة التشخيص الجزيئي بالمكلا (صور)

افتتح محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الاثنين، في مديرية المكلا، وحدة التشخيص الجزيئية والمناعية (بي سي أر)، في مستشفى ابن سيناء المركزي.

وخصصت المحافظة، وحدة التشخيص لاستقبال عينات حالات الوبائيات والأمراض المناعية وفحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

ويعد افتتاح الوحدة، أحد مظاهر الاهتمام بالجانب الوقائي والتشخيصي، تحسبا لظهور إصابات بفيروس كورونا الوبائي.

تزودت الوحدة بالأجهزة والمحاليل والمستلزمات المطلوبة بدعم من السلطة المحلية في المحافظة، لإنجاح عملها في استقبال العينات وفحص الحالات المشتبه فيها.