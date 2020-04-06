تحسبًا لمواجهة جائحة كورونا بريد دارسعد يبادر في إطلاق الإجراءات الاحترازية لوقاية رعاياه

بحضور مدير عام البريد بعدن الاستاذ/ احمد صالح الكادح وتحت إشراف من رئيس مكتب بريد دارسعد الاستاذ/ وهيب فضل الاكوم تم تدشين البدء في انطلاق حملات احترازية ووقائية نفذها بريد دارسعد النموذجي بإشراف مباشر ونزول متواصل من جهة رئيس هيئة بريد عدن ولمختلف المكاتب والفروع بالعاصمة المؤقتة حرصًا منه على استمرارًا الحملات الوقاية بشكلها الصحيح تم تدشين الحملة الوقائية لمواجهة وتجنب وباء كورونا.

وبدوره أكدا الكادح على ضرورة التزام جميع الموطنين في المحافظة بالإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لأهميتها الصحية ولتجنب الإصابة بهذا الوباء الذي طال وتفشى في اهم واقوى بلدان العالم تاركا خلفة العديد من الضحايا دون توقف مشيرًا الى ضرورة تطبيق مبدى السلامة من خلال استخدام الجلبسات ولبس الكمامات الصحية وتطبيق العمل على التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة وسلامة كل فرد بالمجتمع، مشددًا على موظفين البريد بسرعة التعامل مع رواد البريد لتجنب الازدحام في الطوابير اثناء صرف المعاشات.

وحث وجه الكادح إلى باستمرار عملية التطهير والتعقيم والرش اليدوي والتي ينفذها ويقوم بها عمال البريد في جميع المكاتب والفروع متفقدا الأدوات والمعدات المستخدمة اثناء الحملة مؤكدا بأن الدعم سيبقى مستمرا في هذا الجانب حتى تنتهي هذه الجائحة، مشددًا على موظفين البريد بسرعة التعامل مع المستفيدين لتجنب الازدحام في الطوابير اثناء صرف المعاشات.

وقد أشاد الكادح بالخطوات الوقائية الذي ينظمها مكتب بريد دارسعد ممثلة برئيس المكتب/ وهيب فضل الاكوم وجميع جميع طاقم البريد بدارسعد وذلك من خلال الاستخدام الصحيح والأمثل لمعدات الرش والتعقيم وتنفيذ مبدى السلامة والتباعد الاجتماعية وعدم الازدحام بين الطوابير أثناء وقوف المستفيدين وانتظار دورهم لاستلام معاشات التقاعد الخاصة بهم، شاكرا الجهود المبذولة الذي يقوم بها مسؤول الأمن في بريد دارسعد/ وعد علي منصور.

كما طالب الكادح جميع الموطنين في المحافظة بضرورة تضافر الجهود وتحمل المسؤلية من خلال التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لأهميتها الصحية ولتجنب الإصابة بهذا الوباء الذي طال وتفشى في اهم واقوى بلدان العالم تاركا خلفة العديد من الضحايا دون توقف.

وبكلمة له أعرب الاكوم عن بالغ شكره لدعم والرعاية الكريمة الذي تقدمها السلطة المحلية بمديرية دارسعد وعن ارتياحه التام لما تقوم بها الإدارة العامة للبريد بعدن وعلى رأسهم المدير العام/ احمد الكادح والنائب/ عمر العولقي لدعمهم السخي ودورهم الفعال والإشراف المباشر والتوجيه والمتابعة المستمرة واليومية الذي يقومون بها وان دل هذا فإنه يدل على حرصهم وتحملهم المسؤلية تجاه رعاياهم من موظفين وعمال وعملاء.

وتشمل هذه الإجراءات الوقائية كافة مكاتب وفروع هيئة البريد في العاصمة الموقتة عدن حفاظًا على سلامة عملائها وللحد من خطورة تفشي وباء كورونا الذي اصبح كابوس العصر.