تحسن الريال مع إغلاق تداولات الجمعة

شهدت أسعار صرف الريال، تحسنا طفيفا، مع إغلاق تداولات اليوم الجمعة، أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 646 650

AED درهم إماراتي 171 172

SAR ريال سعودي 170 170.5







أسعار صرف الريال في صنعاء:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 584 568

AED درهم إماراتي 455 155.5

SAR ريال سعودي 154.2 154.6







أسعار صرف الريال في حضرموت: