المشهد العربي
تحسن الريال مع إغلاق تداولات الجمعة
شهدت أسعار صرف الريال، تحسنا طفيفا، مع إغلاق تداولات اليوم الجمعة، أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|646
|650
|AED
|درهم إماراتي
|171
|172
|SAR
|ريال سعودي
|170
|170.5
أسعار صرف الريال في صنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|584
|568
|AED
|درهم إماراتي
|455
|155.5
|SAR
|ريال سعودي
|154.2
|154.6
أسعار صرف الريال في حضرموت:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|638
|643
|AED
|درهم إماراتي
|169
|170
|SAR
|ريال سعودي
|168
|169