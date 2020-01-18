المشهد العربي

تحسن الريال مع إغلاق تداولات الجمعة

18 يناير، 2020
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شهدت أسعار صرف الريال، تحسنا طفيفا، مع إغلاق تداولات اليوم الجمعة، أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي646650
AEDدرهم إماراتي171172
SARريال سعودي170170.5

أسعار صرف الريال في صنعاء:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي584568 
AEDدرهم إماراتي455155.5
SARريال سعودي154.2154.6

أسعار صرف الريال في حضرموت:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي638643
AEDدرهم إماراتي169170
SARريال سعودي168169

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إغلاق الجمعة الريال تحسن تداولات مع

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