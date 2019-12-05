تحضيرات لإشهار نادي الطالب الجامعي بحضرموت

4 مايو / خاص

تحتضن قاعة الأديب علي باكثير (القاعة الحمراء) برئاسة جامعة حضرموت مساء اليوم حفل إشهار “نادي الطالب الجامعي” والذي يأتي برعاية كريمة من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية.

حيث تجري الآن التحضيرات النهائية لانجاح حفل إشهار النادي والذي سيبدأ في الساعة 5:30 مساءا.

ويسعى نادي الطالب الجامعي بحضرموت إلى تعزيز البيئة الأكاديمية وتمكين الطلاب بالمهارات والمؤهلات العلمية وإبراز قدراتهم الإبداعية من خلال مجموعة من البرامج العلمية والثقافية والاجتماعية.