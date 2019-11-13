تحقيقاً لمناشدة اطلقتها تلميذة.. الدكتور الزعوري يزور مدرسة أمعليبه ويوجه بفتح الصف السابع

قام الدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم يرافقه الاستاذ محفوظ علي الكيله مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية تبن صباح اليوم الأربعاء 2019/11/13م بزيارة تفقدية لمدرسة أمعليبه للتعليم الأساسي..

حيث اطلع الدكتور الزعوري على سير الدراسة في المدرسة معبراً عن إرتياحه لما شاهده من انضباط وانتظام للدراسة بالمدرسة شاكراً إدارة المدرسة والمعلمات على جهودهم المخلصة وتأديتهم رسالتهم النبيلة التي تحملوها خدمة في تعليم ابنائهم.

ونوه الدكتور الزعوري ان مديرية تبن يوجد فيها إزدحام غير مسبوق في الطلاب نتيجة تدفق النازحين إليها.. وقد خاطبنا المحافظ بسرعة دعم التعليم في المحافظة والتوجيه للسلطات المحلية بالمديريات بدعم التعليم كون لديها القدرة على ذلك من خلال الموارد وكذلك مانعكسه إليهم من ملايين الريالات إستقطاعات الغياب لتعود تلك المبالغ بالنفع لصالح التربية والتعليم من خلال تبني مشروعات تأهيلية في القطاع التعليمي.

ووجه الدكتور محمد الزعوري مدير إدارة التربية والتعليم تبن بفتح الصف السابع في مدرسة إمعليبه العام القادم خدمة للفتيات لمواصلة التعليم والحد من عملية التسرب.

وكذلك متابعة السلطة المحلية في المديرية لإدخال مدرسة أمعليبة في مشاريع المديرية لبناء ثلاثة فصول دراسية لتستكمل الدراسة الى الصف التاسع وكذلك إعتماد عقود للمعلمات المتطوعات بالمدرسة .

وكانت التلميذة كريمه علي حسين عوض (تلميذة في الصف السادس) قد تقدمت بمناشدة للدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم بفتح الصف السابع العام القادم لتسمح لها أسرتها بمواصلة الدراسة مالم فسيتم حرمانها من التعليم نظراً لإنتقالها لمدرسة أخرى.

من جانبه قال الأستاذ محفوظ الكيله مدير إدارة التربية والتعليم مديرية تبن.. ” نشعر بالفخر والإعتزاز لما يقوم به الدكتور الزعوري من عمل ومتابعات مستمرة .. وهاهو اليوم وبعد سماعه مناشدة التلميذة كريمه لم يتأخر وقام بزيارة المدرسة ووجه بفتح الصف السابع والعمل مستقبلاً لتصبح الدراسة فيها الى الصف التاسع فله منا كل الشكر والتقدير.

وكان الاستاذ عبدالرحمن صلاح سالم مدير المدرسة والطاقم التدريسي قد عبروا عن شكرهم وتقديرهم لزيارة مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للمدرسة.. وخاصة عند سماعة التلميذة كريمه وحسرتها في عدم قدرتها على مواصلة التعليم نظراً ان المدرسة من الصف الأول للسادس..

تجدر الإشارة إن مدرسة أمعليبه قد افتتحت في عام 2003 م مكونة من ثلاث غرف دراسية.. الدراسة فيها على فترتين عدد التلاميذ فيها 114 بينما عدد الفتيات 86 تلميذة .والدراسة على فترتين صباحية(1-3) بعدد 146 ومسائية (4-6)بعدد 54 تلميذ وتلميذة.ويبلغ عدد التلميذات فيها 86 تلميذة.



* من عدنان سعيد