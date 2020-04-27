تحميل تطبيقات اسلامية 2020 للأندرويد مجاناً على موقع الاحلام بمناسبة شهر رمضان الفضيل، في ظل انتشار الهواتف المحمول بين الكبير والصغير ومتوفرة بجميع الفئات والإمكانيات أصبح لها أهمية كبيرة عند الناس والاعتماد عليها بشكل كبير وفي جميع المجالات.

أفضل التطبيقات الإسلامية

تتنوع التطبيقات الإسلامية من حيث المهمة أو الوظيفة التي تؤديها، فالمجال الإسلامي واسع وكبير، هناك تطبيقات إسلامية متخصصة في القرآن الكريم فقط، وأخرى متخصصة في القرآن الكريم أيضاً ولكن مع إضافة صوت التلاوة لأشهر المشايخ وتفسير للآيات والسور وغيرها من الإضافات المختلفة.

كما يوجد الكثير من النوعيات الأخرى مثل:

تطبيقات قرآن كريم.

تطبيقات أحاديث شريفة.

تطبيقات اذكار حصن المسلم.

تطبيقات قصص الأنبياء.

تطبيقات الصلاة والأذان.

تطبيقات إسلامية للجوال

نبدأ مع أهم شيء في تحميل برامج إسلامية للموبايل وهي تطبيقات القرآن الكريم، والتي تعد من أكثر التطبيقات انتشاراً في التطبيقات الإسلامية، لذلك ستلاحظ وجود الكثير من تطبيقات القرآن الكريم موجودة على متجر جوجل بلاي وغيره، لذا سنعرض لكم الآن أفضل تطبيقات القرآن الكريم وأشهرها والأكثر استخداماً.

تحميل تطبيق قرآن أندرويد 2020

تطبيق قرآن أندرويد هو تطبيق قرآن كريم ويعد من أفضل التطبيقات الإسلامية للأندرويد 2020 والحاصل على تقييم 4.8 في متجر جوجل بلاي وحقق الكثير من عمليات التثبيت، يرجع كل هذا للميزات الجميلة الرائعة الموجودة به وهي:

التطبيق مجاني: لا يحتاج إلى عمليات شراء.

لا يحتاج إلى عمليات شراء. مفتوح المصدر: وهذا من أجل فتح المجال للمبرمجين والمستخدمين لتطوير التطبيق.

وهذا من أجل فتح المجال للمبرمجين والمستخدمين لتطوير التطبيق. الفهرسة: وبالطبع هذه ميزة لابد من وجودها في أي تطبيق قرآن كريم.

وبالطبع هذه ميزة لابد من وجودها في أي تطبيق قرآن كريم. جودة المصحف: يتيح التطبيق نسخة عالية الجودة من صفحات القرآن.

يتيح التطبيق نسخة عالية الجودة من صفحات القرآن. الرؤية الليلة: وهي ميزة رائعة خاصة لمن يريد قراءة القرآن في الليل أو بعد صلاة الفجر.

وهي ميزة رائعة خاصة لمن يريد قراءة القرآن في الليل أو بعد صلاة الفجر. تفسير الآيات: حيث يتوفر تفسير الآيات باستخدام التفسير الميسر، تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وغيرهم.

حيث يتوفر تفسير الآيات باستخدام التفسير الميسر، تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وغيرهم. البحث: فإذا كنت تريد تذكر آية كاملة أو تريد أن تعرف تلك الآية موجودة في أي سورة تستطيع بسهولة البحث عنها لتعرف أين موقعها في القرآن الكريم.

فإذا كنت تريد تذكر آية كاملة أو تريد أن تعرف تلك الآية موجودة في أي سورة تستطيع بسهولة البحث عنها لتعرف أين موقعها في القرآن الكريم. مشاركة الآية: تستطيع مشاركة الآية واستخراج رابط خاص بها.

تستطيع مشاركة الآية واستخراج رابط خاص بها. وضع علامة: في حالة انتهائك من القراءة تستطيع وضع علامة حتى تكمل في وقت لاحق.

في حالة انتهائك من القراءة تستطيع وضع علامة حتى تكمل في وقت لاحق. تلاوة السور: يتوفر القرآن الكريم بقراءة وتلاوة أشهر المشايخ.

يتوفر القرآن الكريم بقراءة وتلاوة أشهر المشايخ. تكرار التلاوة: وهي الأفضل إذا كنت تريد حفظ سورة معينة من خلال تكرارها أو كنت تريد تعلم النطق الصحيح لها.

وهي الأفضل إذا كنت تريد حفظ سورة معينة من خلال تكرارها أو كنت تريد تعلم النطق الصحيح لها. اللغة: التطبيق متوفر بالعديد من اللغات منها اللغة الإنجليزية.

يمكنك تحميل تطبيق قرآن أندرويد من هنا

تطبيقات إسلامية هامة

كما ذكرنا هناك الكثير من المجالات المختلفة في التطبيقات الإسلامية للأندرويد، ومنها تطبيقات الأذكار اليومية الموجودة في السنة وكتاب حصن المسلم.

تحميل تطبيق حصن المسلم

يتميز تطبيق حصن المسلم بالعديد من المميزات التي تجعله الأفضل في تطبيقات أذكار المسلم منها:

التطبيق استعان بقدر كبير جداً من كتاب حصن المسلم ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.

ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. التطبيق سريع جداً ويعمل بدون اتصال بالإنترنت Offline وواجهة مستخدم سهلة وبسيطة.

وواجهة مستخدم سهلة وبسيطة. تقسيم جميع الأذكار إلى أقسام صغيرة مثل أذكار الصباح منفصلة عن أذكار المساء، أذكار النوم، دعاء الاستخارة …إلخ.

إلى أقسام صغيرة مثل أذكار الصباح منفصلة عن أذكار المساء، أذكار النوم، دعاء الاستخارة …إلخ. الأذكار موجودة بالتشكيل حتى يسهل قراءتها بشكل صحيح مع وجود سبحة بالأسفل مع صوت مصحوب مع كل ضغطة على السبحة للأذكار المتكررة.

حتى يسهل قراءتها بشكل صحيح مع بالأسفل مع صوت مصحوب مع كل ضغطة على السبحة للأذكار المتكررة. وجود سند مصحوب مع كل حديث ، كتابة أرقام وأسماء الآيات والسور الخاصة بها وكذلك كتابة فضل الأذكار.

، كتابة أرقام وأسماء الآيات والسور الخاصة بها وكذلك كتابة فضل الأذكار. إمكانية تصغير وتكبير الخط حسب الحاجة وخاصة لمن يعانون من مشاكل بالنظر.

حسب الحاجة وخاصة لمن يعانون من مشاكل بالنظر. تستطيع نسخ أو مشاركة الأذكار مع أصدقاءك أو مواقع مختلفة باستخدام الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو الفيس بوك …إلخ.

مع أصدقاءك أو مواقع مختلفة باستخدام الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو الفيس بوك …إلخ. البحث داخل التطبيق على ذكر معين أو كلمة معينة.

أنا شخصياً قمت بتحميل تطبيق حصن المسلم على الجوال من هنا وننصحك أنت أيضاً بتحميله.

تحميل تطبيق صلاتي 2020

تطبيق صلاتي هو أيضاً الأفضل ضمن التطبيقات الإسلامية 2020 للأندرويد والذي استخدمه انا شخصياً في الوقت الحالي ومنذ مدة بعيدة، تطبيق صلاتي كما هو موضح من الاسم هو مختص بتوقيتات الصلاة والتذكير بها، ويتميز بمميزات جميلة أيضاً وهي:

ضبط توقيتات الصلاة حسب المدينة التي تعيش بها وليس فقط الدولة، وبهذا يستطيع التطبيق تحديد توقيت الصلاة مع مراعات فرق التوقيت بين المدن.

حسب المدينة التي تعيش بها وليس فقط الدولة، وبهذا يستطيع التطبيق تحديد توقيت الصلاة مع مراعات فرق التوقيت بين المدن. إمكانية ضبط توقيت الصلاة يدوي.

تحويل التاريخ بين الميلادي والهجري.

التنبيه بالأذان للصلاة بل والتنبيه بعدها بدخول وقت الصلاة (الإقامة).

عمل الهاتف صامت أثناء الصلاة.

التحكم في نوع التنبيه للصلاة وإمكانية اختيار التنبيه من ذاكرة الجوال.

يوجد به بوصلة من أجل تحديد اتجاه القبلة.

عرض شريط على سطح الهاتف الرئيسي بتوقيتات الصلاة، وشريط آخر لعرض الوقت المتبقي على الصلاة القادمة مع عرض التاريخ الميلادي والهجري.

تحميل تطبيق صلاتي

تحميل تطبيق صحيح البخاري 2020

كما ذكرنا سابقاً أنه ضمن سلسلة تحميل تطبيقات إسلامية 2020 مجاناً يوجد تطبيقات متخصصة في الأحاديث النبوية الشريفة، نأتي لكم بتطبيق جميل ورائع لتميزه بالعديد من الخصائص وعلى أبرزها عدم الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت ومجانية التطبيق وعدم ظهور إعلانات، ألا وهو تطبيق صحيح البخاري.

حيث استمد تطبيق صحيح البخاري جميع الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في كتاب “الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه” والمسمى بصحيح البخاري.

أما عن مميزات التطبيق:

التطبيق مجاني تماماً.

لا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

لا يحتاج إلى صلاحيات أو أذونات خاصة.

لا يوجد به إعلانات مزعجة بل هو خالي تماماً من الإعلانات.

التطبيق يحتوي على أبواب وأقسام.

يمكن إضافة بعض الأحاديث إلى قسم المفضلة.

البحث عن أحاديث معينة.

التحكم في حجم الخط ونوعه لراحة العين.

وجود ثيمات مختلفة في التطبيق.

وجود نبذة قصيرة عن الإمام البخاري.

كتابة الملاحظات على الأبواب أو الأقسام.

تحميل تطبيق صحيح البخاري من هنا

تطبيق قصص الأنبياء 2020

كما هو واضح من اسم التطبيق فهو تطبيق خاص بسرد قصص الأنبياء والتي تم استدلالها من القرآن الكريم والسنة والنبوية، يسرد هذا التطبيق قصص الأنبياء وأحوالهم مع أقوامهم والحياة التي عاشوها للبليغ بالرسالة بدءً من قصة سيدنا آدم عليه الصلام وحتى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

تحميل تطبيق قصص الأنبياء

بالطبع هناك تطبيقات أخرى في نفس تلك المجالات، لذا تستطيع مشاركتنا تجربتك مع تلك التطبيقات أو إذا كان لديك تجربة أفضل مع تطبيقات أخرى تستطيع مشاركتنا بها وسيتم إضافتها في المقالة لتعم الفائدة.