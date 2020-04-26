كريتر سكاي

تحويل فندق الى محجر صحي في إب

26 أبريل، 2020
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كريتر سكاي / خاص

اجبر الحوثيون ادارة فندق الوان إب السياحي بمنطقة المعاين مدينة إب على تحويل الفندق الى محجر صحي.
وجاء ذلك عقب إستقبال الفندق ليلة أمس لمغترب قادم من السعودية واتهم الحوثيون ادارة الفندق بانه استقبل مغتربا جاء عن طريق التهريب دون أن يخضع للحجر الصحي…
وقام فريق الاستجابة الصحية بالكشف عن جميع نزلاء وموظفي الفندق ، فيما قامت أطقم أمنية با بإغلاق الفندق واخضاع كل النزلاء والموظفين للحجر الصحي كاجراءات احترازية.
يذكر أن المغترب من أبناء مديرية مذيخرة قد خضع للفحوصات الأولية اللازمة واتضح أنه سليم ولله الحمدلله.

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إب الى تحويل صحي فندق في محجر

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