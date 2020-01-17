عدن الغد

تحية لقيادة مؤسسة الكتاب المدرسي بعدن

17 يناير، 2020
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تحية لقيادة مؤسسة الكتاب المدرسي بعدن

كانت فرصة ثمينة ان نقوم بزيارة احدى اهم المرافق الحيوية بعدن ولقاء رئيسه الدكتور/ محمد عمر باسليم المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي والقائم بأعمال وكيل وزارة التعليم لقطاع المشاريع .
والذي استطاع بحنكته ان يسحب البساط من سيطرة الحوثيين بصنعاء الى نقل الادارة التنفيذية الى عدن وتشغيل مؤسسة المطابع بالمعلى بعد سنوات من توقفها وكسر احتكار طباعة الكتب من سنة اولى الى سنة ثالثة على عدن ليعيد لمطابع الكتاب المدرسي بعدن اهميتها وقوتها  وهو ما أزعج الحاقدين بطبيعة الحال …
تابعونا في أخبار و تقارير قادمة على نشاط مؤسسة الكتاب المدرسي ونجاحها في أداء مهامها برغم كل الظروف المحيطة بالمؤسسة لكنه الإصرار وكفاءة قيادة المؤسسة وموظفيها بقيادة الدكتور/ محمد باسليم فانتظرونا .
 
 

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الكتاب المدرسي بعدن تحية لقيادة مؤسسة

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