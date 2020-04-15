تخرج دفعة الفقيد الجفري الـ 35 من مدرسة الشهيد جندوح

أقيم صباح اليوم حفل تخرج الدفعة ال35 دفعة فقيد الوطن والقوات المسلحة العميد الركن دكتور محمد عمر الجفري من مدرسة الشهيد جندوح لتمريض التابعة لدائرة الخدمات الطبية العسكرية.



وفي الحفل الذي أقيم بقاعة المدرسة بحضور نواب مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية العميد الدكتور محمد ناصر الحمش والعميد جمال عبدربه بدحيل نائب المدير لشؤون المالية والإدارية ومدير مدرسة جندوح العقيد منير عزيم.



وقد ألقيت عدد من الكلمات بالمناسبة من قبل كل من مستشار مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية الدكتور محمد عبدالرحمن زياد ومنير عزيم أشادت بالجهود الجبارة التي بذلت لتخرج دفعة الفقيد الدكتور محمد الجفري ال35 والبالغ عددهم 35 خريج وخريجة.



كما تم الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن والقوات المسلحة العميد الدكتور محمد الجفري مشدين بدورة الكبير في كل الإنجازات والنجاجات الكبيره التي تحققت في دائرة الخدمات الطبية العسكرية والمستشفيات العسكرية في المحافظات المحررة.



بعد ذلك تم تكريم عدد من الشخصيات والقيادات والكوادر التي أسهمت في إعادة هذا الصرح العلمي الطبي كما تم توزيع شهادات التخرج للخريجين وتم تحفيز عدد من المبرزين بالحوافز المادية والمعنوية.

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