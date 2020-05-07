المشهد اليمني

تخرج طالب يمني من أكاديمية أدميرال كوزنيتسوف العسكرية البحرية

7 مايو، 2020
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المشهد اليمني

في إنجاز جديد لابناء منطقة بئر علي بمديرية رضوم محافظة شبوة تخرج الطالب سليم علي سالم باعتود من أكاديمية أدميرال كوزنيتسوف العسكرية البحرية الروسية برتبة ملازم درجة الماجستير تخصص هندسة منظومات الرادار الحربي.

وقد أعرب العديد من ابناء مديرية رضوم بشبوة عن سعادتهم بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه الطالب أثناء دراسته في أكاديمية أدميرال كوزنيتسوف العسكرية البحرية الروسية.

سائلين الله أن تكون هذه الشهادة والرتبة عونآ له لبذل الجهد لخدمة الوطن.

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أدميرال أكاديمية البحرية العسكرية تخرج طالب كوزنيتسوف من يمني

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