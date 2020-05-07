تخرج طالب يمني من أكاديمية أدميرال كوزنيتسوف العسكرية البحرية

في إنجاز جديد لابناء منطقة بئر علي بمديرية رضوم محافظة شبوة تخرج الطالب سليم علي سالم باعتود من أكاديمية أدميرال كوزنيتسوف العسكرية البحرية الروسية برتبة ملازم درجة الماجستير تخصص هندسة منظومات الرادار الحربي.

وقد أعرب العديد من ابناء مديرية رضوم بشبوة عن سعادتهم بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه الطالب أثناء دراسته في أكاديمية أدميرال كوزنيتسوف العسكرية البحرية الروسية.

سائلين الله أن تكون هذه الشهادة والرتبة عونآ له لبذل الجهد لخدمة الوطن.