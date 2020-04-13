تخفيض لتعرفة الكهرباء في الحديدة(وثيقة)

اقر مدير عام مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة غرب البلاد على تحديد تعرفة الكهرباء الجديدة.

وخرج الاجتماع الذي عقده مدير المديرية مع التجار المشغلين للكهرباء على سعر محدد للكهرباء.

وجاء في الاتفاق تخفيض الكيلوات للكهرباء الاهليه لمديرية المراوعه الى 180 ريال اضافة للاشتراك الشهري الفان ريال.

وكان سابقا الكيلو يباع من 205 ريال اضافة للاشتراك الشهري الفان ريال.

وعقد هذا الاجتماع بسبب انخفاض المشتقات النفطية في الاسواق المحلية.

وحصل كريتر سكاي على نسخة من الاتفاق الذي عقد بمبنى السلطة المحلية وحضره مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء في المديرية.