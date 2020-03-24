تخفيف القيود على معقل كورونا بالصين وانحسار بكوريا الجنوبية

سجّلت الصين، الثلاثاء، 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ و78 إصابة جديدة، غالبيتها العظمى لدى أشخاص وافدين من الخارج، في ارتفاع يُخشى أن يكون مؤشراً على موجة تفشٍّ جديدة للوباء في البلاد، ومع ذلك ستبدأ السلطات في تخفيف القيود على مقاطعة هوبي، معقل تفشي “كوفيد-19″، فيما تباطأت وتيرة الفيروس التاجي بكوريا الجنوبية حيث أعلنت سيول 76 حالة إصابة جديدة.





وقالت وزراة الصحّة الصينية في بيان إنّ الوفيات السبع أحصيت جميعاً في مدينة ووهان، المدينة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر. وأضافت أنّ إصابة جديدة واحدة بالفيروس سجّلت في ووهان بعد 5 أيام من عدم تسجيل المدينة أيّ إصابة جديدة.

إلا أن مقاطعة هوبي في وسط الصين، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى نهاية العام الماضي، أعلنت أنها سترفع القيود على التنقل بعد شهرين على فرض إجراءات عزل عليها، وفق ما أعلن مسؤولون محليون الثلاثاء.

وسيسمح للمواطنين الأصحاء بمغادرة المقاطعة، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، فيما ترفع مدينة ووهان التي تفشى منها الفيروس، القيود على التنقل اعتبارا من الثامن من أبريل.

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وبحسب وزارة الصحة الصينية فإنّ الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة بالفيروس (74 من أصل 78 إصابة) سجّلت لدى أشخاص التقطوا العدوى خارج البلاد وعادوا إليها مؤخراً.

وعدد الحالات الوافدة المسجّل الثلاثاء هو ضعف عدد تلك التي سجّلت الاثنين.





يأتي ذلك فيما أعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة والذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة اثنين إلى 120 حالة.

ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن أدنى عدد من الإصابات يوم الاثنين منذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير عندما سجلت 909 حالات.

وأعلنت حكومة تايوان، الثلاثاء، عن 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215.

وأضافت الحكومة في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا.

وفي تايلاند، قال مسؤول بوزارة الصحة، إن البلاد سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء. وأكدت تايلاند 721 حالة إصابة بالفيروس.

وسيدرس مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم، اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة المتضررين من تفشي الفيروس.





وفي الهند، أعلنت السلطات اكتشاف 471 إصابة بالفيروس، الاثنين، لكن خبراء الصحة حذروا من أن قفزة كبيرة في الإصابات قد تكون وشيكة الأمر الذي سيشكل عبئا كبيرا على كاهل البنية التحتية للصحة العامة المتداعية بالفعل.

وأكدت الهند وفاة اثنين بسبب الفيروس، مما رفع عدد حالات الوفاة إلى 9 حالات. وقال مسؤولون إن أحد المتوفين رجل عمره 54 عاماً لم يسافر إلى الخارج من قبل مما يعني أن الفيروس بدأ في التفشي محليا.





وفرضت كوبا حجراً صحياً على كل السياح الأجانب المتبقين على أراضيها، وأحصت كوبا 40 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ولا يسمح للكوبيين أنفسهم مغادرة الجزيرة من دون تصريح.

وتوفي سائح إيطالي في الـ 61 من العمر لتسجل كوبا حالة الوفاة الوحيدة بفيروس كورونا المستجد في الجزيرة. وجميع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد هي لأجانب أو لأشخاص تواصلوا عن قرب مع مصابين.