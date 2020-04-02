تخوفا من كورونا وتوجيهات نيابة استئناف المحافظة شرطة الضالع تطلق سراح عدد من المساجين

أطلقت شرطة محافظة الضالع صباح اليوم عدد من المساجين القابعين في سجونها على ذمة قضايا جنائية، ويأتي هذا الاجراء الذي قامت به شرطة محافظة الضالع حسب توجيهات نيابة استئناف محافظة الضالع برئاسة المحامي العام رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع فضيلة القاضي جلال عبيد المرفدي الذي أكد في تصريح خاص لدائرة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن محافظة الضالع قائلا:

( وفقا لتعميم النائب العام رقم 7 لعام 2020 بشان الافراج الموقت واعطاء صلاحية استثنائية لرؤساء النيابة بالإفراج عن السجناء بسبب جائحة مرض كورونا الذي انتشر في بلدان العالم وخوفاً على السجناء من تفشي المرض لأسمح الله ولكون السجناء مهددين اكثر من غيرهم بسبب ظروف الحرب وانعدام الرعاية الصحية وتزايد عدد السجناء وصغر السجن الاحتياطي واماكن التوقيف وكذلك عدم وجود سجن مركزي بالمحافظة واضاف فضيلته قائلا السجن في الضالع عبارة عن براق واحد وسجن تحت اداراه الامن وسجن تحت اداره البحث ويتواجد بداخلها اكثر من مئة وستين سجين متهمين بجرائم قتل والشروع بالقتل وغيرها وبعضهم محكومين بالقصاص والحبس وديات واروش وغيرها وتم نزولنا بصحبة وكلا النيابات المعنين بالأمر وحضور عدد من قيادات امن محافظة الضالع واكد فضيلة القاضي جلال انه قد تم الافراج عن خمسه وثلاثين سجين الذي توافرت فيهم الشروط المبينة في تعميم النائب العام البعض بالضمان التجاري والبعض الضمان الحضوري والبعض الاخر بدون ظمأن وخاصة الذين امضوا نصف المدة وثلاثة ارباع المدة.

وشكر فضيلته شرطة محافظة الضالع على جهودها الجبارة التي تبذلها ليل ونهار لحفظ الامن والاستقرار في المحافظة في ضل انعدام او شحة الامكانيات.

من جانبه النائب العام الدكتور علي الاعوش شكر نيابة استئناف محافظة الضالع برئاسة القاضي جلال عبيد المرفدي ونقل عبرهم شكره وامتنانه لإدارة امن محافظة الضالع على كافة جهودها الذي تقدمها وخدماتها الشرطية والضبطية في سبيل استتباب الامن والاستقرار في المحافظة وعلى مشاركتها في جبهات القتال للدفاع عن المحافظات المحررة ومجابهة المليشيات الحوثية الانقلابية.