تدشن صرف المرحلة الثانية من المساعدات النقدية للنازحين في قعطبة

بتوجيهات العقيد احمد ناجي المريسي مدير عام قعطبة دشن الاستاذ عبدالفتاح حيدره رئيس لجنة النازحين بقعطبة ومعه الإعلامي علي عميران مدير الاعلام اليوم الاحد 24 نوفمبر مشروع صرف المرحلة الثانية من المساعدات النقدية السريعة المقدمة من منظمة العمل لمكافحة الجوع ACF للنازحين الجدد في مديرية قعطبة ..

وفي التدشين الذي حضره الاستاذ يوسف خالد محمد قائد فريق التوزيع RRM التابع لمنظمة العمل لمكافحة الجوع ACF نقل حيدره تحيات وتقدير العقيد احمد ناجي المريسي مدير عام قعطبة لمسؤولي المنظمة وفريق العمل التابع لهم وجميع العاملين في المشروع.

وخلال التدشين قدم الاستاذ عبدالفتاح حيدره رئيس لجنة النازحين بقعطبه الشكر والتقدير للعقيد احمد ناجي المريسي مدير عام قعطبه على كل الجهود التي يبذلها واهتمامه ومتابعته لأعمال لجنة النازحين وتواصله مع المنظمات الدولية من أجل تقديم المساعدات للنازحين وتعاونه وتسهيله عمل فريق المنظمة ..

كما قدم حيدره الشكر والتقدير لمنظمة العمل لمكافحة الجوع وفريق العمل التابع للمنظمة على الدعم والمساعدات السخية والكبيرة التي تقدمها المنظمة للنازحين في بقعطبة..

والجهود الكبيرة التي بذلها فريق المنظمة والماسحين وفريق التحقق في النزول ومسح الأسر النازحة من أجل تقديم المساعدات للنازحين حديثاً من مناطق الصراع والحرب الدائرة في اطراف المديرية..

وأضاف حيدره ان المنظمة استهدفت 439 أسرة من الأسر النازحة حديثا من الحرب الدائرة في غرب وشمال مديرية قعطبه المرحله الثانيه من الأسر التي لم يتم استهدافها ولم تستلم من أي منظمة..

وتابع حيدره حديثه قائلاً بأنه تم توزيع الحوالات النقدية حيث تم صرف مبلغ مالي وقدره (65000 ) ريال لكل أسرة نازحة .

وأكد حيدره ان هذه هي المرحلة الثانية لمنظمة العمل لمكافحة الجوع في المديرية الذي تستهدف النازحين حيث وقد استهدفت المنظمة في المرحلة الأولى 539 أسرة من الأسر النازحة حديثاً

وطالب حيدره من المنظمة أن تستمر بعملها في النزول الميداني وعمل مسوحات أخرى لجميع الأسر النازحة حديثا التي لم يتم استهدافها من المشروع.

ونقل حيدره تثمين وتقدير قيادة السلطة المحلية ولجنة النازحين بقعطبه للمساعدات المقدمة من منظمة العمل لمكافحة الجوع ..داعيا المنظمة وباقي المنظمات المهتمة بالنازحين إلى سرعة التدخل لإغاثة الأسر النازحة التي تهددها كارثة الجوع والبرد القارس..

وحسب حيدره فإن اللجنة وعبر فرقها الميدانية الطوعية رصدت مئات الأسر النازحة من مناطق صبيره والفاخر ومرخزه والخرازه ويعيس والمعصر ورمه التي نزحت منذ بداية شهر أكتوبر المنصرم..

من جانبه الاعلامي علي عميران مدير الاعلام اكد تثمين وشكر وتقدير قيادة السلطة المحلية بقعطبة ممثلة بالعقيد احمد ناجي المريسي مدير عام قعطبة لمنظمة العمل لمكافحة الجوع وكل فريق التابع للمنظمة على الدعم والمساعدات التي تقدمها المنظمة للنازحين حديثا من مناطق الصراع والحرب الدائرة في شمال وغرب مديرية قعطبه نتيجة الحرب والاعتداءات التي شنتها الميليشيات الحوثية على المديرية منذ شهر مارس الماضي.

مؤكدا مطالبة قيادة السلطة المحلية بقعطبه من منظمة العمل لمكافحة الجوع وكل المنظمات الدوليه بلفت النظر واستهداف النازحين في قعطبه وزيادة الدعم والمساعدات للنازحين واستهداف جميع الاسرالنازحه التي تمر بظروف وأوضاع معيشية صعبة وخطيرة ويفتقدون للغذاء والماوى والدواء وهم بأمس الحاجة للمساعدات وتعاون واستعداد قيادة السلطة المحلية بقعطبه مع جميع المنظمات الدولية وتسهيل عمل الفريق التابع لهم وحمايتهم وتامينهم .

حضر التدشين الأستاذة نجاة الشوكي وعدد من فريق عمل المنظمة وفريق لجنة النازحين في المديرية..