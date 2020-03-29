تدشين الحملة التوعوية التطوعية بيافع سرار للوقاية من فيروس كورونا المستجد

تحت شعار(معاً للوقاية من فيروس كورونا).. دشن عضو السلطة المحلية بمديرية سرار يافع محافظة أبين،الأخ فوزي محمد علي المخيّري، ومعه مدير مكتب الإعلام بالمديرية منير العمري، صباح اليوم الأحد الحملة التوعوية التطوعية للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد التي يأتي تنفيذها تحت رعاية محافظ المحافظة اللواء ركن أبوبكر حسين سالم،ومدير عام المديرية صالح يسلم قدار، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والجهات ذات العلاقة.

وخلال التدشين قام الفريق التوعوي التطوعي المخول من مكتبي إلاعلام والصحة في المديرية بالتوعية عبر مكبرات الصوت ، وتوزيع البرشورات والملصقات التوعوية ابتداءً من المركز الصحي وسوق المديرية، ثم تنقل الفريق إلى مناطق قرض والدعيس وآل كرم ومذابة وبعض القرى الواقعة خارج عاصمة المديرية، واستهدفت رسائلهم التوعوية في تلك المناطق التجمعات والمحلات التجارية والأماكن العامة بشكل عام ،تم نشر التوعية والتثقيف الصحي بين أوساط المواطنين للوقاية من خطر فيروس كورونا كوفيد19، وارشاد الأهالي والمواطنين بالأخذ بالتعليمات والارشادات الصحية من مخاطر هذا الفيروس الذي اجتاح معظم بلدان العالم.

وتأتي هذه الحملة تزامناً مع انطلاق الحملات التوعوية التطوعية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، التي شملت عموم مديريات م. أبين ، وبالتنسيق مع مكاتب الصحة والإعلام في تلك المديريات من أجل رفع الوعي الصحي بين أوساط المواطنين للحد من انتشار هذا الوباء، وسيل الوقاية منه وذلك من خلال توزيع البروشورات والملصقات التثقيفية التوعوية لتجنب كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم المتقدمة صحياً.

هذا وقد لأقت الحملة التي ستستمر لعدة أيام، تفاعلاً إيجابياً وارتياحاً واسعاً بين أوساط المواطنين بالمديرية.

حضرالتدشين كلاً من: رئيس المجلس الانتقالي أ.علي ناصرالحامدي، ومدير مكتب الصحة بالمديرية ،جمال صالح ثابت، ومدير الترصد الوبائي بسرار، د. خالد الجيلاني، ومستشار تربية أبين، أ. شيخ عوض النوباني، ونائب مدير الأمن، منيرناصر راجح، والضابط الميداني لمنظمة كيرالعالمية بسرار، مزيد درويش، وعدد من العاملين الصحيين والإعلاميين وطلاب كلية الطب بجامعة عدن.

من/صالح البخيتي