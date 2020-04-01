تدشين الحملة التوعوية الميدانية بمخاطر فيروس كورونا في مديرية خورمكسر

دشنت اليوم الحملة التوعوية الميدانية بمخاطر فيروس كورونا في مديرية خورمكسر برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ/ نايف البكري وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ومحافظ محافظة عدن وتنفيد مؤسسة لنا للتنمية ومؤسسة لأجل الجميع للتنمية .

وفي التدشين الذي كان في قاعة مؤسسة لأجل الجميع للتنمية وتحت شعار احم نفسك . احم بلدك .صحتنا مسؤوليتنا تبدء حلقات التدشين التي تم فيها تدريب المتطوعين بكفية التمكين بالارشادات والتخاطب مع عامة الناس وتوصيل الرسالة بشكل واضح وبأسلوب يصل الى الجميع.

وقال عبدالله البكري مدير عام تنمية الشباب في قطاع الشباب في وزارة الشباب والرياضة . حسب تعليمات وبتوجيهات من معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري نقوم بتنشيط دور الشباب في منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذا الفيروس من خلال التوعيات المباشرة ونحن كوزارة الشباب والرياضة نقدم بالقدر المستطاع بتوفير لبعض احتياجاتهم الذي تساعدهم على نجاح هذا الحملة

وقال الاستاذ ماجد الشاجري/ القائم بأعمال مدير مديرية خور مكسر . نشكر مؤسسة لأجل الجميع ومؤسسة لناء التي تعمل في حملة التوعية لمخاطر فيروس كورونا وبدعم ومساهمة كبيرة من وزارة الشباب والرياضة ..

واضاف الشاجري ان الوباء الذي اجتاع العالم يحتاج مواجة حقيقية وان جميع الشباب المشاركين بالحملة سيتم انتشارهم في الاحياء وذالك من اجل توعية المواطن لأضرار الذي تنتج عن هذا الفيروس .

واكمل ماجد ان السلطة المحلية في خور مكسر انهم سيكونوا داعمين ومساندين لهم ومسهلين عملهم على الميدان لتوصيل التوعية المجتمعية والتي تعتبر مهام انساني ومجتمعي الذي لابد ان يعمل فيها الشباب ومستعدين لكل الاجراءات والتسهيلات الازمة لأنجاح هذا الحملة .

ويذكر ان النزول الميداني سيتم في يوم السبت المقبل بأنتشار الشباب على الميدان في مديرية خورمكسر لبدء حملات التوعية لمخاطر فيروس كورونا .

وحضر التدشين الاستاذة لمياء راوح مدير مكتب قطاع المرأة في وزارة الشباب والرياضة .



* من اياد لحميدي