تدشين الدورة التدريبية للتوعية بمخاطر وباء الكورونا بأبين

دشن صباح يوم الثلاثاء في قاعة المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الدورة التدريبية التوعوية بمخاطر فيروس كورونا التي تقام برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري و والدكتور ناصر باعوم وزير الصحة والسكان و اللواء الركن الوبكر حسين سالم محافظ محافظة أبين و تنظم مكتب الشباب والرياضة وبالتعاون مع مكتب الصحة والسكان بأبين والتي تحمل شعار ( احمي نفسك .. احم بلدك .. صحتنا مسؤوليتنا) وذلك بمشاركة 20 كشاف من منتسبي جمعية الكشافة والمرشدات و منظمات المجتمع المدني بالاضافة الى جمعية عمودية النسوية وتهدف الدورة لتعرف على اساسيات التوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا حيث تلقى المتطوعين من المحاضر عمر فضل عمير مدير الترصد الالكتروني في ابين طرق انتقال فيروس كورونا الجديد واعراضة وكيفية الوقاية منه على اساس ان يتولى الدارسون النزول الميداني وتوعية المواطنين في الاحياء الاسواق بمخاطر هذا الفيروس.

وفي التدشين تحدث مدير عام تنمية الشباب بديوان الوزارة عبدالله عبد القادر البكري والذي قال اليوم نحن في محافظة ابين نطبق ما تم تنفيذه في محافظة عدن من توعية لمنظمات المجتمع المدني والكشافة والمرشدات على ان ينزلو فرق الى الميدان لتوعية الناس بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان ولازلنا نعمل وفقاً لتوجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف صالح البكري واليوم نبداء النواه من جديد في تدريب الشباب وتحديد اليه عملهم وصرف المعدات الازمة لتوعية بالملصقات والبرشورات لكي تكون رديف لوزارة الصحة في جانب التوعية وتسخير طاقات الشباب في هذا الجانب خصوصا في الظروف الصعبة الذي يمر بها العالم اليوم ولا نستثني منها بلادنا.

من جانبه تحدث مدير عام مكتب الشباب والرياضة احمد صالح الراعي قائلاً ان هذة الحملة تاتي بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان والشباب والرياضة بمشاركة شباب الكشافة وجمعية عمودية النسوية ومنظمات المجتمع المدني في تدشين الدورة على اساس اقامة هذه الدورة للمتطوعين والذي بدورهم سينقلون كل ماتلقوه من معارف الى المواطنين في الاحياء السكنية والشوارع.

داعياً الجميع تسهيل عمل شباب الكشافة والمتطوعين اثناء النزول لتوصيل المعارف والمعلومات بمخاطر هذا الوباء

حضر التدشين مدير عام مديرية زنجبار سالم عكف عوض مبارك وعبدالقادر باجميل مدير صحة زنجبار و منتصر سالم علي العمودي منسق برامج الطورئ بابين و الدكتور شوقي عبدالجبار مدير االترصد الوبائي بالمحافظة و علي الحسني مدير إدارة الاعلام بالوزارة و لمياء راوح مديرة قطاع المراه بالوزارة وعبد الرحمن الشاعري مدير الإتحادات والاندية و وجدي مهدي مسئول النشاط الرياضي و عصام علي محمد رئيس إتحاد الإعلام الرياضي بالمحافظة و والقائد الكشفي احمد ناصر عوض مفوض تنمية القيادات و القائد شاذي حيدرة الساحمي مفوض تنمية المجتمع .



*من نبيل ماطر