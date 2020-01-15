تدشين امتحانات الدور الثاني لبرنامج التعليم عن بُعد بكلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية بعدن

دشنت كلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية برنامج التعليم عن بُعد بجامعة عدن امتحان الدور الثاني والتكميلي للعام الجامعي 2019/2018 م يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020م .

و طاف عميد الكلية د.علي ناصر الزامكي و نواب العميد ورؤساء الاقسام العلمية بقاعات الامتحانات واطلع من خلالها عن كثب لسير الامتحانات وتهيئة الظروف الملائمة والوقوف امام اي صعوبات قد تواجه سير الامتحانات ، واستمعوا الى اراء اللجان الامتحانيه وانطباعات الطلاب حول سير الامتحانات وتذليل اي صعوبات يواجهونها .

وعقب التدشين القى عميد الكلية كلمة اكد من خلالها ان العمليه الامتحانية في الكلية تأتي في ظل اهتمام رئاسة جامعة عدن ممثلة بالدكتور/ الخضر ناصر الاصور ، حث الطلاب فيها على بذل الجهود والمثابرة في هذه المرحلة بنجاح وتميز .

مشددا على أهمية الانضباط والالتزام بالوائح والنظم بجامعة عدن. مؤكدا بأن الكلية تعمل على تهيئة وخلق مناخات واجواء ملائمة للطلاب ليتمكنوا من خلالها تأدية امتحاناتهم بالشكل المطلوب. وتمنى لهم النجاح في حياتهم العلميه والعملية