عدن الغد

تدشين توزيع الحقيبة الصحية للنازحين بخنفر

9 أبريل، 2020
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تدشين توزيع الحقيبة الصحية للنازحين بخنفر

السلطة المحلية خنفر ومكتب التخطيط والشؤون الإجتماعية ولجنة النازحين خنفر يشاركون مؤسسة ميار تدشن توزيع الحقيبة الصحية للنازحين بخنفر
-نايف زين ناصر – 
بحضور الشيخ ناصر عبدالله المنصري مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي في المديرية 
دشَّنت مؤسسة ميار للتنمية ( MFD ) صباح اليوم الاربعاء 8ابريل 2020 م في مديرية خنفر توزيع الحقائب الصحية للنازحين ضمن مشروع الإستجابة الطارئة لوباء الكوليرا والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
حيث استهدف التدشين توزيع ( 173 ) حقيبة صحية للنازحين في منطقة الوادي مربع الكود. 
  وحضر التدشين
 الاستاذ محسن سعيد مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي خنفر والاستاذ ذياب الباهزي مدير مكتب الشؤون الإجتماعية خنفر و
الشيخ ابراهيم الخاشعة رئيس لجنة شؤون النازحين خنفر.
وفي كلمة له أكد مدير عام خنفر أهمية وضرورة زيادة التدخلات من قبل المنظمات والجهات الدولية للنازحين في خنفر في ظل الواقع المعاش لهم مؤكداً قيام السلطة المحلية خنفر بتذليل الصعوبات أمام عمل هذه المنظمات مثمناً دور وجهود المنظمات العاملة في المديرية ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح والسلامة.

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الحقيبة الصحية بخنفر تدشين توزيع للنازحين

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