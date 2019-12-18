تدشين توزيع الحقيبة المدرسية بيافع سرار المقدمة من منظمة Care العالمية

دشن مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية سرار يافع بمحافظة أبين الأستاذ فوزي محمد علي المخيري وبرفقته موجهي التربية الإسلامية والاجتماعيات الاستاذ شفيق البديلي ،والاستاذ نجيب عبد شيخ ،صباح اليوم الأربعاء توزيع الحقيبة المدرسية لطلاب وطالبات سرار يافع المقدمة من منظمة care العالمية وبتمويل من الاوتشاءYHF.

وخلال التدشين قام مدير التربية الاخ فوزي المخيري ومعه ضابط منظمة Care المهندس “أحمد عوض عبدالله الجنيدي” بتوزيع الحقائب المدرسية لطلاب وطالبات مدرستي محمد عبد للبنين والدعيس وكذلك المعلمين في تلك المدارس في لحظة ارتسمت فيها الفرحة على ثغر الطلاب بهذه المساعدة البسيطة التي قدمت منظمة كير العالمية لابناءنا الطلاب والطالبات.

وقد أوضح لـ”عدن الغد” ضابط منظمة كير المهندس “الجنيدي” أن الحقائب الممنوحة للمديرية عددها(920)حقيبة مدرسية تشمل طلاب أربع مدارس بسرار هي : محمد عبد للبنين ،والوحدة للبنات ،وقرض، والدعيس واضاف وتلك الحقائب ايضاً تابعة للفصول الاظافية التي تقوم ببناءها منظمة كير بيافع سرار.

ومن جانبهما مدراء مدرستي محمد عبد للبنين والدعيس عبروا نيابةُ عن أولياء أمورالطلاب والطالبات في تلك المدارس بخالص شكرهم وتقديرهم لمنظمة Care نظير دعمها السخي لابناءنا الطلاب كما شكروا ايضاً الاخ فوزي المخيري ،مديرمكتب التربية بالمديرية، على متابعته الحثيثة للمنظمات الداعمة لأبناءنا الطلاب والطالبات وتسهيل أعمالها بالمديرية، وفي الوقت ذاته ناشدوا منظمة Care بزيادة حصة المديرية من هذا الدعم كون عدد الطلاب الفقراء والأيتام بالمديرية مرتفعاً وبحاجة ماسة لمساعدتهم.

*من صالح البخيتي