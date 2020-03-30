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تدشين توزيع السلل الغذائية للأسر المحتاجة في المكلا والشحر

30 مارس، 2020
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تدشين توزيع السلل الغذائية للأسر المحتاجة في المكلا والشحر

دعما لجهود السلطة المحلية بالمحافظة وتماشيا مع الدعوة التي أطلقها اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت لمساعدة المجتمع دشنت اللجنة الإغاثية بمديرية الشحر ومؤسسة السالم للتنمية الاجتماعية توزيع السلل الغذائية المقدمة كمبادرة من شركة أولاد سالم عبد الرحمن باجرش للتجارة والصناعة بقيمة خمسين مليون ريال يمني للأسر المحتاجة في مديرتي المكلا والشحر.
وخلال تدشين المبادرة أعرب الأستاذ مصبح البحسني نائب المدير العام لمديرية الشحر عن شكره وامتنانه لهذه اللفتة الإنساني الكريمة والمتواصلة من شركة أولاد سالم عبد الرحمن باجرش في دعم الاسر المحتاجة بمديرية الشحر ، منوها إلى استمرار الدعم من قبل بقية الجهات الداعمة في اللجنة الإغاثية المكونة من عدد من التجار والمؤسسات الخيرية  في مديرية الشحر حتى تصل هذه المعونات إلى أكبر عدد من الأسر المحتاجة.
هذا وشكر الأستاذ سعيد باقحوم المدير التنفيذي  لمؤسسة السالم تعاون السلطة في توحيد صفوف الجهات الداعمة في كيان واحد ( اللجنة الإغاثية بالشحر ) حتى يعم الخير على الجميع ، مؤكدا إلى أن هذه المبادرة من شركة أولاد سالم عبد الرحمن باجرش جاءت في وقت والكثير من الأسر في حاجة إليها بسبب تفشي وباء كورونا أدت إلى شل الحركة في عموم البلاد.

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