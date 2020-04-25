تدشين توزيع 1500 سلة غذائية للأسر الفقيرة والنازحين بخنفر مقدمة من مؤسسة أبو حاتم بانافع الإنسانية

دشن مدير عام مديرية خنفر الشيخ ناصر المنصري ومعه مستشار المحافظ الشيخ عبدالناصر اليزيدي ..دشن مشروع توزيع 1500 سلة غذائية للأسر الفقيرة والأشد فقرأ والمتضررين من السيول وللنازحين من محافظة الحديدة وتعز بوادي القرنعة بمنطقة الكود مديرية خنفر الذي تنفذه مؤسسة أبو حاتم بانافع الإنسانية ضمن مشروع توزيع 30000 سلة غذائية لشهر رمضان المبارك للعام 1441 هجرية 2020م للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة الصعبة لاقتصاد البلاد التي انعكست سلبا على مستوى الحالة المعيشية للمواطنين والنازحين ..

وقدم الشيخ المنصري شكره لمؤسسة أبو حاتم بانافع الإنسانية لما تقدمه من أعمال خيرية تفرج من كربهم وتعود على المواطنين والنازحين بالنفع خصوصاً مع دخول شهر رمضان المبارك، متمنياً من المنظمات العاملة في المجال الاغاثي أن تحذوا حذو مؤسسة أبو حاتم بانافع الإنسانية للتنفيس عن ضائقة هذه الفئات المستهدفة نظراً لسوء أحوالهم وحاجتهم الماسة إلى الدعم المستمر والمتواصل .. مشيراً إلى احتياج المنطقة إلى تدخلات في جانب التعليم والصحة والمياه …

وعبر عدد من النازحين عن سعادتهم البالغة وعظيم امتنانهم لمؤسسة أبو حاتم بانافع الإنسانية للفتتهم الكريمة تجاههم بمنحهم هذه السلة الغذائية لتسد جوعهم، آملين فيهم بإنشاء شبكة مياه للشرب والكهرباء للتخفيف عليهم من وطأة حر الصيف القاتل ..



*من محمد ناصر مباركتصوير / بشير الزيدي

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