تدشين حملة إزالة أضرار الأمطار والمنخفض الجوي بمدينة الشحر

الشحر ( المندب نيوز ) عبدالجبار باجبير

بتوجيهات وإشراف المهندس امين سعيد بارزيق مدير عام مديرية الشحر دشنت يوم الخميس مكاتب الأشغال والنقل و مؤسسة المياة والصرف الصحي حملة إزالة آثار الأمطار والسيول التي شهدتها مدينة الشحر خلال الأيام الماضية وتصفية مجاري السيول ومعالجة المياة الراكدة بتعاون الأجهزة الأمنية والعسكرية وتستمر عدة أيام .

و ثمن الاستاذ سعيد بن اسحاق مدير الاشغال بالمديرية على تعاون جميع الجهات و المواطنين أثناء نزول الأمطار و إزالة اثار مياة الأمطار و بالأخص مكتب الركائز للمقاولات و الشيخ عبدالله إبوبكر حميد على توفير بعض المعدات لإزالة أثار مياة الأمطار في الشوارع واحياء المديرية .