تدشين حملة التعقيم الشاملة للوقائية من فيروس كورونا بمديرية سيحوت

المهرة (المندب نيوز )خاص

دشن القائم بأعمال أمين عام مديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، يوم أمس ، حملة الرش والتعقيم الشاملة للوقاية من فيروس كورونا تحت شعار “لتكن المهرة خالية من كورونا” ضمن الإجراءات الأحترازية والوقائية التي تتخذها السلطة المحلية لمجابهة الوباء المستجد.

وفي التدشين، أكد القائم بأعمال أمين محلي سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده أن حملة الرش والتعقيم تندرج في إطار الأجراءات الوقائية التي تنفذها السلطة المحلية بالمحافظة لحماية المواطنين من وباء كورونا ، مشيراً إلى أهمية الحملة في تعقيم مواقع التجمعات العامة كإجراءات وقائية من فيروس كورونا.

وذكر باعبده، أن الحملة تستهدف رش وتعقيم وتطهير المرافق والمنشآت الحكومية والأسواق والمساجد و الأماكن العامة منعاً لانتشار الوباء ، مشيدا بالدعم والاهتمام الذي يقدمه محافظ المهرة للحملة وتذليله كافة الصعوبات لأنجاح الخطط الأحترازية لمجابهة هذه الوباء الخطير.

وأشاد باعبده، بدور واهتمام قيادة السلطة المحلية والجهود التي تبذلها لجنة الطوارئ ولجنة حملة التعقيم ومؤسسة السبيل ولجنة الاعتصام وقطاع الشباب والكشافة والمرأة وكافة الجهات المساهمة في الحملة التعقيم الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعا باعبده، إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة واتباع الإرشادات الصحية والتعاون وتظافر كافة الجهود وحشد الطاقات لإنجاح الحملة لما تمثله من أهمية في وقاية المجتمع من وباء كورونا، منوهاً بجهود فرق العاملة في تنفيذ حملة الرش والتعقيم وفقاً لما هو مخطط له.

حضر التدشين، الشيخ سعد عبدالله عفرار رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس المحلي والشيخ حماد سالم مقدم عضو المجلس المحلي بمديرية سيحوت ومحمد سعد خريسان مدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية ومحمد حسين الجفري مدير صندوق النظافة بالمديرية وربيع عبدالله عمرين ممثل لجنة الأعتصام السلمي وقيادة مفوضية كشافة مديرية سيحوت.