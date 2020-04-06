عدن الغد

تدشين حملة الرش الضبابي في كريتر

6 أبريل، 2020
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تدشين حملة الرش الضبابي في كريتر

برعاية مدير عام مديرية صيّره الاستاذ خالد سيدو وبدعم من رجل الاعمال الشيخ محمد عبيد بن شلوه دشن فريق حملة انا متطوع حملة الرش الضبابي صباح اليوم الاحد 5 ابريل 2020م، في مديرية كريتر بالعاصمة عدن.
واشتملت الحملة التي ابتدأت من مركز الشرطة عدد من أسواق ومتنافسات المدينة بينها سوق القات والمطاعم وفرزات الباصات وأماكن تجمع المواطنين في المدينة، لتنظيف المدينة ومجابهة فيروس كورونا.
ولقيت الحملة التي نفذها عدد من شباب وشابات العاصمة عدن ارتياح واسع بين أوساط المواطنين الذين تفاعلوا مع الحملة، وسأموا في تذليل المهمة ومساعدة الشباب في أعمالهم حرصا منهم عن صحة وسلامة الناس في العاصمة عدن.
 

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الرش الضبابي تدشين حملة في كريتر

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