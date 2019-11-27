عدن الغد

تدشين حملة بالجوف لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 20 دقيقة
1 أقل من دقيقة
تدشين حملة بالجوف لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

دشن مشروع خدمات النوع الاجتماعي  الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في محافظة الجوف حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
 
وتمتد لست عشر يوم تبدأ في 25 نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتنتهي في العاشر من ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فيما تنفذ العديد من الأنشطة التوعوية والثقافية.
 
وتهدف الحملة التي تقام في محافظة الجوف لأول مرة للتعريف بالخدمات التي يقدمها مشروع خدمات النوع الاجتماعي ونشر التوعية في المجتمع بشكل عام حول ضرورة أن يأخذ كل فرد دوره لمكافحة العنف وحماية النساء والفتيات والأطفال.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الاجتماعي العنف القائم النوع بالجوف تدشين حملة على لمناهضة
Photo of عدن الغد

عدن الغد

مقالات ذات صلة

Photo of انعقاد اللقاء الأول لمشرفي شؤون الطلاب لمدارس وثانويات مديرية صيرة للعام الدراسي 2019 -2020 .

انعقاد اللقاء الأول لمشرفي شؤون الطلاب لمدارس وثانويات مديرية صيرة للعام الدراسي 2019 -2020 .

منذ 26 دقيقة
Photo of يحدث الآن .. تدشين حفل افتتاح الصالات الخارجية وعودة الرحلات لمطار الريان بالمكلا

يحدث الآن .. تدشين حفل افتتاح الصالات الخارجية وعودة الرحلات لمطار الريان بالمكلا

منذ ساعة واحدة
Photo of بدأ تطوير منفذ البقع في محافظة صعدة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن يدرس احتياجات مطار عدن الدولي

بدأ تطوير منفذ البقع في محافظة صعدة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن يدرس احتياجات مطار عدن الدولي

منذ ساعة واحدة
Photo of تنفيذية إنتقالي سيئون تنفذ دورة تدريبية لأعضاء لجان الأمن المجتمعي في المديرية

تنفيذية إنتقالي سيئون تنفذ دورة تدريبية لأعضاء لجان الأمن المجتمعي في المديرية

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق