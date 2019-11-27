تدشين حملة بالجوف لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

دشن مشروع خدمات النوع الاجتماعي الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في محافظة الجوف حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.



وتمتد لست عشر يوم تبدأ في 25 نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتنتهي في العاشر من ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فيما تنفذ العديد من الأنشطة التوعوية والثقافية.



وتهدف الحملة التي تقام في محافظة الجوف لأول مرة للتعريف بالخدمات التي يقدمها مشروع خدمات النوع الاجتماعي ونشر التوعية في المجتمع بشكل عام حول ضرورة أن يأخذ كل فرد دوره لمكافحة العنف وحماية النساء والفتيات والأطفال.