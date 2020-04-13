تدشين حملة توعوية بمديرية البريقة بعدن حول فيروس كورونا

دشنت في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم، حملة توعوية صحية للوقاية من فيروس كورونا، والذي تنفذه الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

وتستهدف الحملة توعية النازحين في المخيمات وتوزيع 1000 سلة صحية للأسر النازحة في محافظتي عدن ومٲرب. في اليوم الاول من الحملة في مخيم رأس عباس بالبريقة، تم توعية 40 ٲسرة حول اعراض المرض واسبابه وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره بالاضافة الۍ توزيع سلة صحية ضمت 9 اصناف من المعقمات ومواد النظافة الشخصية والكمامات الطبية.

وحث مدير عام المنظمات الدولية بوزارة التخطيط والتعاون والدولي ٲ/زهير حامد ، على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في سبيل تعزيز الاجراءات الاحترازية لحماية المجتمع وسلامته من تفشي وباء الكورونا والحد من انتشاره خاصة في الأماكن التي تضم تجمعات كثيفة كمخيمات النازحين .

من جانبه أشار منسق الندوة العالمية للشباب الاسلامي عثمان صويلح ، إلى الاهمية البالغة التي تمثله توعية شريحة النازحين من انتشار الاوبئة الخطيرة … موضحا بأن مشروع الحملة يستهدف ألف اسرة نازحة من محافظتي عدن ومأرب وتتضمن النزول الميداني للتوعية في المخيمات وتوزيع الحقائب الصحية.

وثمن صويلح ، الجهود الذي بذلتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة العامة والوحدة التنفيذية للنازحين في تسهيل كافة الاجراءات لتنفيذ الحملة .