تدشين حملة رش ضبابي لمكافحة البعوض في الممدارة بعدن

دشن اللواء الثالث مشاة اليوم الجمعة حملة رش ضبابي لمكافحة البعوض في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن بالتعاون مع إتحاد شباب الممدارة.

وبدأت الحملة صباح اليوم الجمعة وشملت عدد من أحياء منطقة الممدارة وذلك بتوجيهات من الشيخ بسام المحضار قائد اللواء الثالث مشاة.

واكد جعفر عاتق رئيس إتحاد شباب الممدارة بأن الحملة تأتي للقضاء على البعوض والحشرات الضارة التي تنقل الأمراض والأوبئة.

واشار إلى أن الحملة ستتواصل خلال الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع توزيع المياه للأسر المحتاجة في منطقة الممدارة بدعم من اللواء الثالث مشاة.

وقدم رئيس إتحاد شباب الممدارة شكره لقائد اللواء الثالث مشاة الشيخ بسام المحضار وكذا الشخصية الاجتماعية الاستاذ احمد المحضار المدير العام السابق لمديرية الشيخ عثمان وذلك على جهودهم الكبيرة المقدمة لمنطقة الممدارة.

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