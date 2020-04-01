عدن تايم

تدشين حملة رش لتعقيم الاماكن المزدحمة في عدن

1 أبريل، 2020
0


عدن تايم / علي خميس

بدعم من شركة إنماء العقارية، بدأت مؤسسة عطايا التنموية اليوم تنفيذ مشروع الرش الرذاذي والضبابي لمكافحة الأمراض والأوبئة في عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن.

وتهدف الحملة التي أنطلقت من مديرية صيرة إلى تعقيم الأماكن الشعبية و المزدحمة مثل الأسواق والمواقع العامة التي يرتادها المواطنون.

وأكد مدير عام مديرية صيرة بعدن خالد سيدو، أهمية تنفيذ مثل هذه الحملات لمساندة الجهود الرسمية والمساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة والقضاء على الفيروسات والحد من انتشار الأوبئة عبر الهواء.

بدورها أشارت رئيسة مؤسسة عطايا التنموية تسهيد عاصم، أن المؤسسة والفرق التطوعية المشاركة ستنفذ الحملة على عدة مراحل تشمل عدد من الأحياء المكتظة بالسكان في مختلف مديريات عدن.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الاماكن المزدحمة تدشين حملة رش عدن في لتعقيم

إقرا أيضا

Photo of يمنيون في ماليزيا يطلقون مبادرة اغاثية لمواجهة تداعيات كورونا

يمنيون في ماليزيا يطلقون مبادرة اغاثية لمواجهة تداعيات كورونا

1 أبريل، 2020
Photo of وثيقة.. إيقاف الصلاة في مساجد لحج

وثيقة.. إيقاف الصلاة في مساجد لحج

1 أبريل، 2020
Photo of مركزي عدن يحذر من خطوات فرع البنك في صنعاء

مركزي عدن يحذر من خطوات فرع البنك في صنعاء

1 أبريل، 2020
Photo of تقرير – إستمرار دخول المهاجرين الأفارقة لليمن يكسر قرار إغلاق المنافذ ويثير مخاوف #كورونا

تقرير – إستمرار دخول المهاجرين الأفارقة لليمن يكسر قرار إغلاق المنافذ ويثير مخاوف #كورونا

1 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق