تدشين حملة نظافة في الحبيلين

ردفان – المشهد العربي

دشن صندوق النظافة في مديرية ردفان، بمحافظة لحج، مساء يوم الأربعاء، حملة نظافة في مدينة الحبيلين.

وقال مدير الصندوق، الشيخ ثابت محسن، إن إدارة الصندوق استجابت للحملة بجهود كبيرة، استجابة لتوجيهات لجنة طوارئ مواجهة فيروس كورونا بالمديرية، برغم الصعوبات.

وأوضح أن الحملة تستهدف جميع الأحياء في المدينة، وفقا للإمكانيات المتاحة لصندوق النظافة بالمديرية.

وتتزامن حملة صندوق النظافة مع الحملة الوقائية الواسعة التي تنفذها لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، والأمراض الوبائية.