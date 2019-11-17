اليمن العربي

تدشين دورة تدريبية حول آليات حل السلام وفض النزاعات لرجل الأمن بسيئون

اليمن العربي اليمن العربي منذ دقيقتين
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بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت،اليوم، الدورة التدريبية حول آليات حل السلام وفض النزاعات لرجل الأمن التي تقيمها مؤسسة بيت التنمية بالشراكة مع منظمة بيرجهوف الألمانية ومنتدى التنمية السياسية ضمن مشروع تعزيز مفاهيم السلام وفض النزاعات لرجل الأمن .

ويشارك في الدورة التي يحاضر فيها محمد صالح الكثيري على مدى أربعة أيام 25 متدربا ومتدربة يمثلون الوحدات الأمنية والشرطوية بمديرية سيئون بهدف تمكينهم بمهارات حل السلام وفض النزاعات، وغرس مفهوم السلام.

وفي افتتاح أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي الى أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية لتحقيق مزيدا من النجاحات الأمنية ، داعيا منظمات المجتمع المدني الى تكثيف برامجهم النوعية للأجهزة الأمنية ، شاكرا كل المساهمين في تنظيم الدورة .

بدوره أكد مدير ادارة الدفاع المدني بوادي حضرموت العقيد فائز علوان على حرص ادارة الأمن بالوادي ممثلة بمديرها العام العميد مبارك العوبثاني على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية لتأهيل وتدريب الكوادر لتحسين مستوى الأداء الأمني في مختلف المديريات ، داعيا المتدربين الى بلورة ما تلقوه من معلومات في الواقع العملي لتحقيق الفائدة المرجوة.

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