اليمن العربي

تدشين مشروع استجابة المأوى للنازحين بمديرية العبر

28 أبريل، 2020
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دشنت منظمة CSSW YEMEN مشروع استجابة المأوى للنازحين الأشد ضعفاً والمجتمعات المضيفة بمديرية العبر محافظة حضرموت بتمويل من منظمة اوتشا.

 

ويهدف المشروع إلى تقديم أهم الاحتياجات في مجال المأوى للنازحين والمتضررين من الأحداث، عبر تقديم مساعدات طارئة تتضمن الخدمات الأساسية المتعلقة بالمأوى والمواد غير الغذائية.

 

الجدير ذكره أن فريق العمل بالمشروع انتهى في الفترة الماضية من مرحلة المسح الميداني للأسر المستهدفة من المشروع، الذي جرى فيه التدقيق على بيانات الأسر والتأكد من مطابقتها لجميع المعايير الخاصة بالاستهداف.

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