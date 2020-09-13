تدشين مشروع تعقيم المدارس في تعز اليمنية

تحت شعار نحو بيئة مدرسية صحية ونظيفة و بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم ومكتب الصحة بالمحافظة، وبحضور الأستاذ عبدالواسع شداد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة دشنت صباح اليوم مؤسسة معكم التنموية mdf حملة رش وتعقيم المدارس في مديرية القاهرة , وذلك ضمن أنشطة قطاعي الصحة والتعليم بالمؤسسة وانطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية وضمن خطة الاستجابة الانسانية 2020م لتوفير بيئة تعليمية صحية ونظيفة بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس بعد توقف العملية التعليمية بسبب جائحة كورونا ..

وتهدف الحملة إلى المساهمة في دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والمعلمين من خطر الاصابة بالفيروسات والحميات المنتشرة في المدينة , وذلك من خلال القيام بحملة رش وتعقيم المدارس في مديرية القاهرة وحملة نظافة بمشاركة الطلبة والمجتمع المدرسي وتفاعل المجتمع المحيط والجهات ذات العلاقة ..

ويستفيد من هذه الحملة ما يزيد عن 5750طالباً وطالبة .. بالإضافة إلى الكادر التعليمي والإداري في المدارس المستهدفة والمجتمع المحيط ..

وخلال التدشين اليوم بمدرسة الحمزة النموذجية شكر الاستاذ عبدالواسع شداد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة مؤسسة معكم التنموية mdf على هذه اللفتة العظيمة في هذا التوقيت وكل جهودها الجبارة في قطاعي الصحة والتعليم بمحافظة تعز خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة ومع انتشار الأوبئة وتفشيها في المجتمع بشكل كبير , داعياً كل المنظمات الى الالتفات الى قطاعي التعليم والصحة باهتمام اكبر في محافظة تعز المنكوبة .

حضر التدشين الأخ عبدالملك أمين أمين عام مديرية القاهرة والأستاذ محمود عبدالقادر مدير مكتب التربية بالمديرية والأخ نجيب شرف منسق قطاع التعليم بمؤسسة معكم التنموية ..