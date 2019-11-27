تدشين مشروع دعم نظام التعليم بمدرسة عبده فاضل بمديرية دارسعد في عدن

بحضور مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن الدكتور محمد عبدالرقيب الرقيبي دشن صباح اليوم الثلاثاء الموافق26/نوفمبر/2019 بمدرسة عبده فاضل بمديرية دراسعد توزيع الحقيبة المدرسية والتي تحتوي على مواد تعليمية أساسية مشروع نظام التعليم على 350 طالب من النازحين والفقراء والايتام الذي تنفذه صناع النهضة بتمويل من صندوق التمويل الانساني لليمن.

هذا وكان مدير المدرسة الاستاذ الفاضل محمد حسن يحي وفي كلمة مقتضبه قد رحب بعد الطابور الصباحي بالدكتور محمد الرقيبي مدير عام مكتب تربية عدن شاكرا حضوره وتفاعله المستمر مع أبناءه الطلاب ليس بمدرسة عبده فاضل بمديرية دار سعد ولكن مع كل المدارس في عدن وأستعرض في كلمته الانشطة التي تقوم بها المدرسة مؤكدا على أنتظام العملية التعليمية وفقا للخطط المدرسية .

كما أشاد مدير أدارة التربية والتعليم بالمديرية الاستاذ محمد المحلوي بالانشطة التي قامت بها مدارس مديرية دارسعد و بفضل جهود مدراء المدارس والمعلمين والمعلمات فيها شاكرا الاهتمام والرعاية لمدير عام مكتب التربية بعدن في تذليل جملة من الصعوبات التي تواجهها المدارس بمديرية دارسعد، كما حيا النشاط الذي تقوم به مؤسسة صناع النهضة وجهود شبابها

مدرسة عبده فاضل تكرم معلمين وطلاب :

ثم قام الدكتور الرقيبي والاستاذ المحلوي ومدير المدرسة ورئيس مجلس الاباء خالد على مالك بتكريم خمسة معلمين وتسليمهم شهادات شكر وتقدير من المدرسة وهدايا لدورهم المتميز في انجاح العملية التعليمية وهمالوكيل الفني الاستاذ عبدالحكيم محمد الكردمي، ومسؤول الانشطة النشط الاستاذ/علي احمد سيف والمعلمة حياة فؤاد الشعبي، المعلمة فتحية عبد عبدة والمعلم سامح صالح احمدكما كرم أربعة طلاب بشهادات تقديرية بمرتبة الطالب المثالي بالمدرسة وهم عبدالله ياسر عبدالرحمن، أشرف وضاح حسن، عبداللطيف محمدلطيف، عامر منصو رعامر

كما اقيمت عدد من الانشطة اللاصفية تنافس فيها عدد من طلاب المدرسة للصفوف الاولى.. كسباق الجواني ولعبة الكراسي وأنشطة اخرى حضرها عدد من أولياء الامور وباشراف مسؤول الانشطة بالمدرسة ورئيس مجلس الاباء.

*من منصور عامر