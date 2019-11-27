تدشين مشروع دعم نظام التعليم بمدرسة ” عبده فاضل “بمديرية دارسعد بعدن

عدن (المندب نيوز)خاص

بحضور مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن الدكتور محمد عبدالرقيب الرقيبي ، دشن صباح يوم امس الثلاثاء بمدرسة عبده فاضل بمديرية دراسعد توزيع الحقيبة المدرسية والتي تحتوي على مواد تعليمة أساسية مشروع نظام التعليم على(350)طالب من النازحين والفقراء والايتام ، والذي تنفذه صناع النهضة بتمويل من صندوق التمويل الانساني لليمن.

هذا وكان مدير المدرسة الاستاذ الفاضل محمد حسن يحيى ، وفي كلمة مقتضبه ، رحب بعد الطابور الصباحي بالدكتور محمد الرقيبي مديرعام مكتب تربية عدن ، شاكرا حضوره وتفاعله المستمر مع أبناءه الطلاب بمدرسة عبده فاضل بمديرية دارسعد ، وكل المدارس في عدن ، واستعرض في كلمته الانشطة التي تقوم بها المدرسة مؤكدا على انتظام العملية التعليمية وفقا للخطط المدرسية.

كما أشاد مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الاستاذ محمد المحلوي بالانشطة التي قامت بها مدارس مديرية دارسعد وبفضل جهود مدراء المدارس والمعلمين والمعلمات فيها شاكرا الاهتمام والرعاية لمدير عام مكتب التربية بعدن في تذليل جملة من الصعوبات التي تواجهها المدارس بمديرية دارسعد، كما حيا النشاط الذي تقوم به مؤسسة صناع النهضة وجهود شبابها .

ومن ثم قام الدكتور الرقيبي والاستاذ المحلوي ومدير المدرسة ورئيس مجلس الآباء خالد على مالك، بتكريم خمسة معلمين وتسليمهم شهادات شكر وتقدير من المدرسة وهدايا لدورهم المتميز في انجاح العملية التعليمية وهم : الوكيل الفني الاستاذ عبدالحكيم محمد الكردمي، ومسؤول الانشطة النشط الاستاذ علي احمد سيف والمعلمة حياة فؤاد الشعبي، والمعلمة فتحية عبد عبدة والمعلم سامح صالح احمد ،

كما كرم أربعة طلاب بشهادات تقديرية بمرتبة الطالب المثالي بالمدرسة وهم :

عبدالله ياسر عبدالرحمن، أشرف وضاح حسن، عبداللطيف محمدلطيف، عامر منصورعامر

اقيمت كذلك عدد من الانشطة اللاصفية تنافس فيها عدد من طلاب المدرسة للصفوف الاولى ، كسباق الجواني ولعبة الكراسي وأنشطة اخرى حضرها عدد من أولياء الامور وباشراف مسؤول الانشطة بالمدرسة ورئيس مجلس الاباء