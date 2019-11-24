الخبر اليمني

تدمير تعزيزات للحوثيين بغارات جوية بصعدة

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 15 دقيقة
1 أقل من دقيقة
تدمير تعزيزات للحوثيين بغارات جوية بصعدة

│الخبر | متابعات

شنت اليوم السبت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة على مواقع وتعزيزات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال البلاد.
وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات وتعزيزات لميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة كتاف.
وأضافت المصادر أن الغارات طالت تعزيزات قتالية لميلشيا الحوثي المتمردة في مديرية كتاف.
وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة وتدمير أسلحة وآليات قتالية.

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بصعدة بغارات تدمير تعزيزات جوية للحوثيين
الخبر اليمني

الخبر اليمني

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