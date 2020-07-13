المشهد اليمني

تدمير مخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي في صعدة

13 يوليو، 2020
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تدمير مخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي في صعدة

دكّت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الاثنين، مواقع ومخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة باقم شمالي محافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مدفعيّة الجيش تمكنت صباح اليوم من تدمير مخازن للأسلحة وتجمعات للمليشيا الحوثي بالقرب من سد باقم شمالي المحافظة.
وأضاف بأن انفجارات عنيفة توالت إثر القصف وتصاعد كبير لألسنة الدخان في سماء المنطقة.
وشهدت بقية جبهات المحافظة الشرقية والغربية هدوء نسبي خلال الأيام الماضية.

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