المشهد اليمني

تدهور الحالة الصحية لعشرات المختطفين في سجون الحوثي ”المميتة”

19 يناير، 2020
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المشهد اليمني

كشف المحامي عبدالمجيد صبرة، عن تدهور صحة عشرات المختطفين، بعد تعرضهم لأمراض خطيرة ومزمنة نتيجة الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية في سجون المليشيات.

وقال المحامي صبرة، أن الكثير من المختطفين يعانون من عدة أمراض، مؤكدا أن المليشيات لاتقدم للمختطفين الرعاية الصحية، ولم تقم بعرضهم على أطباء مختصين مكتفين بإعطائهم مسكنات تفاقم من حالتهم الصحية و لا تعالج الحالة التي يعاني منها المعتقل بل تزيدها سوءا.

وأشار صبرة، الى أن بعض حالات المختطفين لا يتم علاجها إلا بعد تدهور حالتهم الصحية بشكل خطير.

وأضاف أن عددا من المختطفين اصيبوا بعدة أمراض فتاكة وتظل معاناة بعض المختطفين مستمرة حتى بعد خروجهم من المعتقل.

وأكد المحامي صبرة، أن عددا من المختطفين توفوا في سجون مليشيات الحوثي جراء تعرضهم للتعذيب الشديد حتى الوفاة أو بعد خروجها من المعتقلات بفتره بسيطة.

ويعاني عشرات المختطفين والمختطفات في سجون جماعة الحوثي بصنعاء من وضع صحي حرج نتيجة لما يتعرضون له في السجون من تعذيب جسدي وإهمال صحي متعمد ساعد في انتشار الأوبئة داخل هذه السجون.

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