المشهد العربي
تراجع جديد للريال مع إغلاق التداولات
أغلقت أسعار صرف الريال، خلال تداولات اليوم السبت، على تراجع أمام العملات الأجنبية والعربية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|665
|670
|AED
|درهم إماراتي
|176
|177
|SAR
|ريال سعودي
|175
|176
أسعار صرف الريال في حضرموت
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|663
|668
|AED
|درهم إماراتي
|175.5
|176.5
|SAR
|ريال سعودي
|174.5
|175.5
أسعار صرف الريال في صنعاء
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|600
|603
|AED
|درهم إماراتي
|159.1
|159.4
|SAR
|ريال سعودي
|158.1
|158.4