المشهد العربي

تراجع جديد للريال مع إغلاق التداولات

12 أبريل، 2020
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أغلقت أسعار صرف الريال، خلال تداولات اليوم السبت، على تراجع أمام العملات الأجنبية والعربية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي665670
AEDدرهم إماراتي176177
SARريال سعودي175176

أسعار صرف الريال في حضرموت







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي663668
AEDدرهم إماراتي175.5176.5
SARريال سعودي174.5175.5

أسعار صرف الريال في صنعاء







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي600603
AEDدرهم إماراتي159.1159.4
SARريال سعودي158.1158.4

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إغلاق التداولات تراجع جديد للريال مع

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