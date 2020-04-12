تراجع جديد للريال مع إغلاق التداولات

أغلقت أسعار صرف الريال، خلال تداولات اليوم السبت، على تراجع أمام العملات الأجنبية والعربية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 665 670

AED درهم إماراتي 176 177

SAR ريال سعودي 175 176







أسعار صرف الريال في حضرموت

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 663 668

AED درهم إماراتي 175.5 176.5

SAR ريال سعودي 174.5 175.5







أسعار صرف الريال في صنعاء