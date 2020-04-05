4 مايو

تراجع عدد حالات «العناية المشددة» بإيطاليا لأول مرة

5 أبريل، 2020
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السبت – 04 أبريل 2020 – الساعة 10:24 م بتوقيت عدن ،،،

المصدر: روما – أ.ف.ب


تراجع عدد الحالات التي تستدعي عناية مشددة في إيطاليا لأول مرة منذ تفاقم الأزمة الصحية فيها قبل أكثر من شهر، وفق ما أعلن الدفاع المدني اليوم السبت.
وانخفض عدد الخاضعين إلى العناية المشددة إلى أقل من 4 آلاف (3994 في مقابل 4068 مساء الجمعة). وقال مدير الدفاع المدني انجيلو بوريلي «هذا خبر مهم لأنه يتيح لمستشفياتنا أخذ نفس. هذه أول مرة ينخفض فيها العدد منذ بدأنا إدارة هذه الأزمة».

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العناية المشددة بإيطاليا تراجع حالات عدد لأول مرة

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