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تراجع في أسعارالذهب | السودان اليوم

16 يناير، 2020
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الذهب

السودان اليوم :

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما زاد التفاؤل بخصوص اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين الشهية للمخاطرة بالرغم من استمرار مخاوف تتعلق بالرسوم وقضايا أساسية لم تحل بعد. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى في نحو عامين. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1552.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت غرينتش، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1552.60 دولار. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه اتفاق المرحلة 1 التجاري المنتظر أمس الأربعاء، لينزعا فتيل نزاع مستمر منذ 18 شهرا أحدث اضطرابا في الأسواق العالمية. ومما فرض المزيد من الضغط على أسعار الذهب، أن صعدت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية اليوم الخميس مع ترحيب المستثمرين بالاتفاق التجاري. وارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 2270 دولارا للأوقية، بعدما بلغ ذروة قياسية عند 2288.12 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع البلاتين 0.6 % إلى 1013.82 دولار، بعدما وصل لأعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2018 في وقت سابق عند 1027.44 دولار. ونزلت الفضة 0.6 % إلى 17.88 دولار للأوقية.







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