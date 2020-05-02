المشهد اليمني
تراجع كبير ومستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم السبت… آخر التحديثات
“المشهد اليمني” ينشر اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت 2 مايو 2020 وكانت الاسعار كالتالي:
أسعار الشراء:
الريال السعودي : 179.3
الدولار الأمريكي : 682
الدرهم الإماراتي : 183
الريال العماني : 1750
أسعار البيع:
الريال السعودي : 180
الدولار الأمريكي : 686
الدرهم الإماراتي : 184
الريال العماني : 1765
اسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة
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