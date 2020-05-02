تراجع كبير ومستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم السبت… آخر التحديثات

“المشهد اليمني” ينشر اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت 2 مايو 2020 وكانت الاسعار كالتالي:

أسعار الشراء:

⁦الريال السعودي : 179.3

⁦ الدولار الأمريكي : 682

⁦الدرهم الإماراتي : 183

⁦الريال العماني : 1750

أسعار البيع:

⁦الريال السعودي : 180

⁦ الدولار الأمريكي : 686

⁦الدرهم الإماراتي : 184

⁦الريال العماني : 1765

اسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة