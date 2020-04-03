عدن تايم

تربية حضرموت تناقش آليات تنفيذ القرار الوزاري لإعادة تزمين التقويم المدرسي

3 أبريل، 2020
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رأس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال سالم عبدون اجتماعاً موسعاً صباح اليوم ضم عدد من رؤساء الشعب ومديري الدوائر ورؤساء المكاتب الفنية ومديري الإدارات التربوية والتعليمية ورؤساء أقسام الاختبارات بالمديريات لمناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري بإعادة تزمين التقويم المدرسي للعام الدراسي 2019 – 2020م،
وفي مستهل الاجتماع أكد وكيل الوزارة – مدير تربية حضرموت على أهمية تكاتف الجهود وتنسيق العمل بما يتماشى والظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة الوبائية في كل دول العالم،

مشدداً إلى ضرورة التقيد الحازم بكل وسائل السلامة والوقاية من الوباء عند مزاولة الأعمال اليومية والاستحقاقات المهمة لإنجاز المهام المناطة بالإدارات التربوية والتعليمية بالمديرية وتنفيذ ما اشتملت عليه ديباجة القرار الوزاري رقم عشرين للعام الجاري بشأن إعادة تزمين الدراسة في الفصل الثاني، والالتزام بما اشتملت عليه فقراته كافة، وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم – مدير تربية حضرموت إلى حرص قيادة مكتب التربية بالمحافظة على استيفاء ما تبقّى من مقررات دراسية خاصة لطلاب وطالبات إنهاء المرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي وانطلاق البث للدروس التلفزيونية عبر فضائية حضرموت لاستنهاج المقررات والتواصل المباشر والمهم مع الطلاب والطالبات لشروح ما يعنّ لهم من استفسارات عن الدروس التي تبث تباعاً لجميع المواد الدراسية،

موجهاً في بضرورة العمل وفقاً والظروف الاستثنائية وبما يقي الجميع ويوفر الجهد والوقت ويكمل الالتزامات ويحقق الإنجاز وبما يخدم التلاميذ والطلاب في مدارس ومجمعات صباحية ومسائية بمديريات حضرموت الساحل كافة.

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