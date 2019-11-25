تربية حضرموت تنظم حفلاً خطابياً تدشِّن فيه عام التوجيه التربوي تزامناً مع الاحتفالات الوطنية بيوم 30 نوفمبر

أقام مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت حفلاً خطابياً وفنياً دشنت به عام التوجيه التربوي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية ليوم الثلاثين من نوفمبر عيد الاستقلال الوطني.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون كلمة رحب في مستهلها بالحضور جميعاً.. مؤكداً أن التوجيه التربوي حضي هذا العام باهتمام خاصٍ كونه أحد أهم ركائز العملية التربوية والتعليمية وحامل لواء التغيير والتطوير لمواكبة القفزات الهائلة والمتسارعة في العلوم والتقنيات.

جاء ذلك خلال كلمته خلال الحفل الخطابي والفني لتدشين عام التوجيه التربوي وتزامناً مع الاحتفالات الوطنية بعيد الاستقلال.

مشيراً إلى أنه تم اعتماد هذا العام ليكون عاماً للتوجيه التربوي ولينطلق منتسبي القطاع التربوي والتعليمي جميعهم لتحقيق هذا الهدف حتى نتمكن من تحسين نوعية التعليم وتطويره.

وأضاف الوكيل عبدون إلى أن قيادة مكتب تربية حضرموت عملت على الاهتمام بالموجه نفسه ثم المناطق التوجيهية ثم المعلم كونهم حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية اضافةً الى الادارات التربوية والمدرسية في المديريات كافةً.

منوهاً إلى أن هذا العام عاماً للتوجيه لم يكن ليكون لولا الاستقرار التعليمي المشهود له في مدارس ومجمعات ورياض الأطفال بالمحافظة عامةً ووصول التعليم الى القرى والأرياف والوديان والمدن.

مستعرضاً أن هذه المكاسب والانجازات جاءت ثمرةً للدعم السخي والمتواصل من قبل راعي التعليم الأول بالمحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية واهتمامه الجلي بقطاع التربية والتعليم ودعمه بالاحتياجات وتحسين البيئة المدرسية لمدارس التعليم بحضرموت كافة.

وأوضح الوكيل عبدون أن التوجيه التربوي شهد ويشهد تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية وتحفيزية فعالة والعمل جارٍ حالياً مع قطاع التوجيه والمناهج بالوزارة ممثلاً بالإدارة العامة للتوجيه التربوي لسد الشواغر في المناطق التوجيهية بساحل حضرموت واستكمال تأنيث المدارس والسعي حالياً الى تأنيث التوجيه التربوي في عدد من المدن الرئيسية كمرحلة أولى.

مختتماً حديثه أن هذا الاحتفاء بعام التوجيه التربوي الذي يتزامن مع احتفالاتنا بالعيد الوطني للاستقلال يأتي في خضم هذه المكاسب والانجازات التي تظهر حضرموت بصورة استثنائية وتميزها تربوياً وتعليمياً في ظل القيادة الحكيمة للمحافظ البحسني موجهاً التهنئة له ولكل أبناء الوطن بهذا اليوم المجيد مجدداً له الوفاء والمضي في طريق التقدم والعطاء بإخلاص وتفاني في الأيام القادمة.

حاثاً جميع منتسبي القطاع التربوي والتعليمي لمواصلة بذل الجهود والعطاء في ميادين التربية والتعليم لتخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة وجديرة بقيادة دفة المجتمع في المستقبل الواعد.

وقد بدئ الحفل بآي من الذكر الحكيم بصوت الطالب محمد عمر باقحوم ثم تلتها فقرات غنائية وطنية متنوعة، حيث قدمت تلميذات مدرسة الفقيد بافضل بالشحر أنشودة ترحيبية تحمل عنوان هلا هلا ثم رائعة وطنية حضرمية للرائد التربوي عبدالله بن محسن الناخبي أداها الطالب نواف محمد بن منيف من ثانوية الشاطئ بالمكلا وكان لمديرية غيل باوزير مشاركة ببراعم وزهرات روضة الثاني والعشرين من مايو وصلة إنشادية تحمل اسم عشقنا بلادي ثم أنشودة للطالبة نور عبدالله دعكيك من مدرسة الطليعة بمنطقة شحير ثم أغنية لرائد من رواد الأغنية الوطنية الراحل محمد سعد عبدالله أداها الطالب يوسف ناصر بن سنكر وتحمل اسم اوعدك ونالت استحسان وإعجاب الحاضرين، ليُختتم الحفل بأغنية من التراث الحضرمي الأصيل برقصة الهبيش قدمتها زهرات وبراعم روضة السادس والعشرين من سبتمبر بمديرية الشحر.

حضر الحفل كلٌّ من الأستاذ فضل محسن السلامي المدير العام للتوجيه التربوي بالوزارة والمهندس امين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر والعقيد صلاح سالم المشجري مدير أمن المديرية وعدد من قيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات.