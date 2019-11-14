تربية خنفر .. هامات تكرم الابداعات

كتب / عبدالفتاح قائد

احتضنت قاعة الاحتفالات بثانوية الفاروق المحورية بجعار فعاليات الحفل التكريمي للطلاب المبدعين الذين شاركوا في المسابقة الدولية الالسكو للمبدعين الصغار تحت سن ستة عشر سنه والتي اقيمت في العاصمة عدن على مستوى المحافظات المحررة والتي ابدع فيها الطالب صالح عبده بلكم بحصولة على المركز الرابع اضافة الى الطالب ناصر احمد جرهوم والذي قدم مشاركة مشرفه في ذات المسابقة بحضور نخبة من الهامات التربوية في مديرية خنفر يتصدرها الاستاذ القدير محمود سبعة مدير التربية والتعليم بمديرية خنفر ورؤساء الاقسام وفارس الانشطة المدرسية في المديرية الاستاذ والكابتن المتميز حسام الحيدري رئيس قسم الانشطة الذي حرص على مشاركة طلاب المديرية في المسابقة الدولية وتمثيلهم للمحافظة برفقة الاستاذ القدير يوسف شعبان الذي رافق المتسابقين خلال المنافسة في عدن .

حيث شهد الحفل جملة من الفقرات المتنوعة قدمها طلاب ثانوية الفاروق المحورية شملت الشعر والانشاد ومهارة القراءة باللغتين العربية والانجليزية بعد كلمتين لمدير تربية خنفر ومدير ثانوية الفاروق استعرض فيهل الاول انجازات طلاب المديرية في المنافسات والمسابقات الابداعات واكد على حرص المكتب على دعم وتكريم الطلاب المبدعين في كافة الانشطة لتحفيز بقية الطلاب على المشاركة والمنافسة.

كما عبر مدير ثانوية الفاروق الاستاذ الشعملي عن شكرة وتقديرة لقيادة التربية في المديرية لاهتمامها بالانشطة اللاصفية .

ومن جانبهم عبر الطلاب المكرمين عن اعتزازهم بهذا التكريم الذي تجسد قولا وفعلا حيث تسلم الطالبان المبدعان جائزتي التميز والابداع المقدمة من مكتب التربية خنفر اضافة الى جواز سفر مقدم من الدكتور وضاح المحوري مدير عام التربية في ابين لصاحب المركز الرابع في المسابقة العالمية الطالب المخترع صالح بلكم حتى يتمكن من السفر وتمثيل بلاده في المرحلة النهائية للمسابقة والتي سوف تقام في القاهرة مطلع الشهر القادم.